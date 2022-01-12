Смотрите, это самая дорогая Нива в истории

В переводе на российскую валюту цена составляет более 3 млн рублей.

Компания ACG-Auto Center из Германии подготовила особую версию российского внедорожника Нива. Это не первый подобный опыт специалистов тюнинг-ателье, свои творения они обычно именуют Zubr, а именно этот получил название Zubr Concept Pick-up. Логично, ведь задних сидений тут нет, их заменила компактная грузовая площадка. Кузов окрашен полихромной защитной краской Raptor.

В салоне — новая приборная панель и «перешитые» сиденья с логотипами «Zubr» на подголовниках. А вот по технической части изменений никаких, разве что двигатель имеет необходимый для продаж в Европе класс токсичности Евро-6.

Автомобиль совсем новый — по данным Lada Niva Documentary, он выпущен в 2022 году и имеет пробег всего в 10 километров. И да, Зубр продается, но не конкретно показанный шоу-кар, а такой же автомобиль, построенный по заказу. Срок изготовления, указанный компанией, — 3 месяца.

Пожалуй, наиболее удивительное в автомобиле — это цена. Как пишет источник, на бельгийском сервисе Autoscout 24 и немецком Mobile модель Zubr Concept Pick-up предлагается за 35 тысяч евро (2 млн 975 тысяч рублей), а на французском Reezocar ее цена составляет 37 800 евро, т.е. 3 млн 213 тысяч рублей.

По информации издания, это самая высокая цена, когда-либо запрашиваемая за автомобиль на базе Нивы (оговоримся, что тут из рассмотрения стоит исключать спортивные варианты). Предыдущий рекорд принадлежал отреставрированной Ниве конца 1970-х — около 3 млн рублей, но не известно, была ли машина реализована.

А найдутся ли желающие приобрести Zubr Concept Pick-up?

Кстати, по объему вложений с Зубром из Германии вполне поспорит Нива с ламбо-дверями из Казахстана.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: Lada Niva Documentary