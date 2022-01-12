Смотрите, это самая дорогая Нива в истории — журнал За рулем

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Смотрите, это самая дорогая Нива в истории

В переводе на российскую валюту цена составляет более 3 млн рублей.

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Нива, на которой не стыдно ездить: да/нет?

Компания ACG-Auto Center из Германии подготовила особую версию российского внедорожника Нива. Это не первый подобный опыт специалистов тюнинг-ателье, свои творения они обычно именуют Zubr, а именно этот получил название Zubr Concept Pick-up. Логично, ведь задних сидений тут нет, их заменила компактная грузовая площадка. Кузов окрашен полихромной защитной краской Raptor.

В салоне — новая приборная панель и «перешитые» сиденья с логотипами «Zubr» на подголовниках. А вот по технической части изменений никаких, разве что двигатель имеет необходимый для продаж в Европе класс токсичности Евро-6.

Смотрите, это самая дорогая Нива в истории

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Автомобиль совсем новый — по данным Lada Niva Documentary, он выпущен в 2022 году и имеет пробег всего в 10 километров. И да, Зубр продается, но не конкретно показанный шоу-кар, а такой же автомобиль, построенный по заказу. Срок изготовления, указанный компанией, — 3 месяца.

Смотрите, это самая дорогая Нива в истории

Пожалуй, наиболее удивительное в автомобиле — это цена. Как пишет источник, на бельгийском сервисе Autoscout 24 и немецком Mobile модель Zubr Concept Pick-up предлагается за 35 тысяч евро (2 млн 975 тысяч рублей), а на французском Reezocar ее цена составляет 37 800 евро, т.е. 3 млн 213 тысяч рублей.

Смотрите, это самая дорогая Нива в истории

Смотрите, это самая дорогая Нива в истории

По информации издания, это самая высокая цена, когда-либо запрашиваемая за автомобиль на базе Нивы (оговоримся, что тут из рассмотрения стоит исключать спортивные варианты). Предыдущий рекорд принадлежал отреставрированной Ниве конца 1970-х — около 3 млн рублей, но не известно, была ли машина реализована.

А найдутся ли желающие приобрести Zubr Concept Pick-up?

Фото: Lada Niva Documentary

Смотрите, это самая дорогая Нива в истории

В переводе на российскую валюту цена составляет более 3 млн рублей.

Смотрите, это самая дорогая Нива в истории — фото 1306658Смотрите, это самая дорогая Нива в истории — фото 1306656Смотрите, это самая дорогая Нива в истории — фото 1306655Смотрите, это самая дорогая Нива в истории — фото 1306654Смотрите, это самая дорогая Нива в истории
Смотрите, это самая дорогая Нива в истории

В переводе на российскую валюту цена составляет более 3 млн рублей.

Смотрите, это самая дорогая Нива в истории — фото 1306655Смотрите, это самая дорогая Нива в истории — фото 1306656Смотрите, это самая дорогая Нива в истории — фото 1306654Смотрите, это самая дорогая Нива в истории — фото 1306658Смотрите, это самая дорогая Нива в истории
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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