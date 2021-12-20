Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — журнал За рулем

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Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Получится очень эффектный автомобиль, немного похожий на Ниву. Работа заняла четыре года.

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Новый проект преображения внедорожника Нива прогремел в социальных сетях. На сей раз героями стали тюнинг-ателье Kostanaec Garage и их Urban 2016 года, который ребята в течение четырех долгих лет превращали в нечто, лишь отчасти являющееся Нивой.

Впрочем, суть российского внедорожника сохранилась вполне: двигатель и трансмиссия остались нетронутыми.

Тот минимум, который сделан по технической «начинке» — это укороченный рычаг КПП и раздвоенный выхлоп, выведенный под задний бампер.

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

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Внешне автомобиль выделяется низкопрофильными шинами с дисками 20" от Mercedes-Benz Gelandewagen — чтобы поставить такие, колесные арки потребовали серьезного расширения. Новые «катки» при движении не цепляют за элементы кузова, уверяют создатели — все рассчитано.

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Конечно, особый шарм автомобилю придают ламбо-двери. Не обойдена вниманием и задняя дверь — на ней реализована функция бесконтактного открывания, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на Instagram-аккаунт ателье.

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Головная оптика у этой Нивы теперь светодиодная, а ретро-футуристичная решетка радиатора, как бы пересекающая фары, выполнена по индивидуальному заказу — другой такой не существует.

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Особая фишка — это салон: торпедо в сборе (с цифровыми приборами и мультимедийным комплексом), мультируль, тоннель пола и сиденья — это «солянка» из комплектующих Mercedes-Benz S‑класса в кузовах W221 и W222.

Пробег у машины мизерный — около 5 тысяч километров. Бюджет проекта создатели оценивают в 2 млн рублей. Машина уже отправлена владельцу.

Фото: Instagram / @kostanaec_garage

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Получится очень эффектный автомобиль, немного похожий на Ниву. Работа заняла четыре года.

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301731Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301730Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301728Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301727Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301726Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301725Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301724Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей
Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Получится очень эффектный автомобиль, немного похожий на Ниву. Работа заняла четыре года.

Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301731Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301725Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301730Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301726Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301728Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301727Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей — фото 1301724Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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