Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Получится очень эффектный автомобиль, немного похожий на Ниву. Работа заняла четыре года.

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Новый проект преображения внедорожника Нива прогремел в социальных сетях. На сей раз героями стали тюнинг-ателье Kostanaec Garage и их Urban 2016 года, который ребята в течение четырех долгих лет превращали в нечто, лишь отчасти являющееся Нивой.

Впрочем, суть российского внедорожника сохранилась вполне: двигатель и трансмиссия остались нетронутыми.

Тот минимум, который сделан по технической «начинке» — это укороченный рычаг КПП и раздвоенный выхлоп, выведенный под задний бампер.

Внешне автомобиль выделяется низкопрофильными шинами с дисками 20" от Mercedes-Benz Gelandewagen — чтобы поставить такие, колесные арки потребовали серьезного расширения. Новые «катки» при движении не цепляют за элементы кузова, уверяют создатели — все рассчитано.

Конечно, особый шарм автомобилю придают ламбо-двери. Не обойдена вниманием и задняя дверь — на ней реализована функция бесконтактного открывания, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на Instagram-аккаунт ателье.

Головная оптика у этой Нивы теперь светодиодная, а ретро-футуристичная решетка радиатора, как бы пересекающая фары, выполнена по индивидуальному заказу — другой такой не существует.

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Особая фишка — это салон: торпедо в сборе (с цифровыми приборами и мультимедийным комплексом), мультируль, тоннель пола и сиденья — это «солянка» из комплектующих Mercedes-Benz S‑класса в кузовах W221 и W222.

Пробег у машины мизерный — около 5 тысяч километров. Бюджет проекта создатели оценивают в 2 млн рублей. Машина уже отправлена владельцу.

Пока в Казахстане из Нивы делают Мерседес, в Германии ее превращают... в электромобиль.

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Фото: Instagram / @kostanaec_garage