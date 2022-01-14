Топ-10 китайских автомобилей в России — журнал За рулем

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Топ-10 китайских автомобилей в России

Комитет автопроизводителей AEB подвел итоги 2021 года. Самой популярной у россиян моделью ушедшего года стала Chery Tiggo 7 Pro с результатом 14 112 проданных автомобилей.

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На втором месте Chery Tiggo 4 (14 032 шт.), далее следуют Haval F7 (12 386 шт.), Geely Coolray (11 101 шт.), Haval F7x (10 336 шт.), Haval Jolion (9877 шт.), Geely Atlas (8965 шт.), Chery Tiggo 8 Pro (6084 шт.), Exceed TXL (3447 шт.), и замыкает десятку лидеров Haval H9 (3367 шт.).

Что касается китайских марок в целом, то тут расклад по лидерам прошлого года такой:

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По динамике продаж безусловным лидером 2021 года стал дочерний бренд Chery — Exceed.

Фото: Geely

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