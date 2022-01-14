Топ-10 китайских автомобилей в России

Материалы по темеНовый (очень большой!) китайский кроссовер: тест «За рулем»
На втором месте Chery Tiggo 4 (14 032 шт.), далее следуют Haval F7 (12 386 шт.), Geely Coolray (11 101 шт.), Haval F7x (10 336 шт.), Haval Jolion (9877 шт.), Geely Atlas (8965 шт.), Chery Tiggo 8 Pro (6084 шт.), Exceed TXL (3447 шт.), и замыкает десятку лидеров Haval H9 (3367 шт.).
Что касается китайских марок в целом, то тут расклад по лидерам прошлого года такой:
Материалы по темеНовый побор для водителей в 2022Эксперт рассказал, как россияне могут зарабатывать на мусореНовая Лада Веста и все-все-все! 12 главных новинок 2022 года
- Haval — 39 126 шт. (+125%)
- Chery — 37 118 шт. (224%)
- Geely — 24 587 шт. (+59%)
Материалы по темеЛучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал
- Changan — 5705 шт. (-20%)
- CheryExceed — 3756 шт. (1562%)
- FAW — 3137 шт. (+17%)
- GAC — 923 шт.
- Lifan — 617 шт. (-55%)
- DFM — 533 шт. (-43%)
- Brilliance — 110 шт. (-57%).
По динамике продаж безусловным лидером 2021 года стал дочерний бренд Chery — Exceed.
- Китайские производители, чтобы не простаивать, стали упрощать модели из-за дефицита чипов.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram
Фото: Geely