Через ЭРА-ГЛОНАСС теперь можно вызвать Росгвардию — журнал За рулем

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Через ЭРА-ГЛОНАСС теперь можно вызвать Росгвардию

Всего несколько минут после нажатия кнопки SOS — и к вам подъедут.

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С помощью нового сервиса ЭРА.РУС российские автомобилисты смогут вызвать наряд Росгвардии прямо к месту своего расположения, сообщает пресс-служба ЭРА-ГЛОНАСС. Сервис запущен компанией совместно с «Бизнес Мониторингом» и обещает «новый уровень безопасности для пользователя». Что под этим подразумевается? Разработчики напоминают, что иногда опасная ситуация на дороге не связана с ДТП — есть и другие причины.

Например, злоумышленники могут нанести повреждения автомобилю, проникнуть в машину и даже напасть на водителя. На помощь в такие моменты и ориентирован ЭРА.РУС. Чтобы получить помощь, достаточно нажать на кнопку SOS в автомобиле.

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Стандартные функции ЭРА-ГЛОНАСС сохраняются в полном объеме, но само устройство в вашей машине приобретает функционал кнопки тревожной сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной охраны. В офисе ЭРА-ГЛОНАСС отмечают, что после нажатия кнопки группа быстрого реагирования приедет на место за считаные минуты.

Если в вашем автомобиле есть устройство ЭРА-ГЛОНАСС, то никакого допоборудования вам не требуется. Все, что нужно — это приобрести подписку и пользоваться услугой за 700 рублей в месяц. Сервис подключается дистанционно, из личного кабинета автовладельца на официальном сайте сервиса.

Фото: АВТОВАЗ

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