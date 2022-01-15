Самые смешные оправдания превышения скорости

От «приспичило» до вселившегося духа — чего только не придумают, чтобы не отвечать по всей строгости закона.

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В России превышения скорости в подавляющем большинстве случаев фиксируются камерами, из-за чего общение с инспекторами после нарушений свелось на нет, а значит и забавных историй стало меньше. Но во Франции жандармы все еще выслушивают объяснения причин нарушений. И пересказывают их местным СМИ, которые решило вспомнить издание L'argus.

У нарушителей правил дорожного движения нередко возникает соблазн оправдать свою вину и они лихорадочно придумывают невероятные истории в надежде избежать наказания. Очень часто объяснения оказываются весьма смешными.

Чаще всего водители ссылаются на «срочную необходимость». Так один водитель, мчавшийся на скорости 180 км/ч там, где ограничение 80 км/ч, пытался оправдаться избыточным давлением в мочевом пузыре. Другой водитель, ехавший с превышением на 27 км/ч, жаловался на диарею и просил жандармов не подходить к нему близко во избежание казусов.

Есть среди нарушителей и гурманы: «Я не хотел есть заказ из Макдональдса холодным», — заявил автомобилист, ехавший на скорости 174 км/ч там, где действовало ограничение 80 км/ч. И наоборот, нередко жандармам говорят, что торопились быстрее засунуть купленные замороженные продукты в холодильник. И не обходится также без торопящихся к ужину.

Иногда нарушители даже просят останавливающих их жандармов войти в их сознание. Так один «гонщик» заявил, что им овладел дух Михаэля Шумахера. Позже выяснилось, что жертва духа привлекалась за хранение наркотиков. Также водители ссылаются на обсессивно-компульсивное расстройство, что именно оно заставляет ставить стрелку спидометра в красивое вертикальное положение — на 110 км/ч. Причем одного такого перфекциониста поймали на скорости 142 км/ч — некрасивое.

Есть водители, которые объясняют превышение желанием «содержать свое транспортное средство в хорошем состоянии», чему способствует езда на больших оборотах и высокой скорости. В частности, это очищает катализаторы их автомобилей, говорят они.

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А некоторые разгоняются, чтобы высушить свои машины после мойки. Так делал даже мэр Курсель-Эпайель Жан-Луи Эннон, которого поймали на скорости 154 км/ч.

«Обычно я езжу нормально. Но в тот день погода была хорошая, я поехал в Менеле помыть машину, а на обратном пути разогнался, чтобы ее высушить», — пытался объяснить жандармам мэр, но у него просто отобрали права и всё.





А вот молодой парень на Audi решил пересечь брод. Получится у него или нет, как думаете?

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС