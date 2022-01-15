«Как на ракете»: японец прокатился на мотоцикле Днепр

Поразился звуку и вибрациям двигателя, а в итоге заново понял, что такое мотоциклы.

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У советской и российской техники в Стране восходящего солнца множество почитателей. Можно даже сказать, что к настоящему моменту это увлечение оформилось в определенный тренд, дополненный модой на леворульные машины и интерес японцев к авто из Восточной европы в целом. В значительной степени это относится к полноприводным автомобилям, Нивам и УАЗам. Однако немало и любителей мотоциклов — в особенности Уралов и Днепров!

Казалось бы, ну откуда в Японии с ее высокой мотоциклетной культурой столько любителей «очень иностранных» ретробайков? Но тут как с нашими внедорожниками: японцев привлекает простота, надежность и чувство настоящего брутального механизма, почти потерявшееся в нынешней рафинированной технике.

Владелец советского Днепра, показанного в ролике Youtube-канала NichiRo Сhannel, немного модифицировал свой байк: в частности, изменил форму передней части коляски и дополнил облик не аутентичными элементами. Однако это все еще Днепр, и мотоблогер, снимавший ролик, оценил его в полной мере. Во время тестовой поездки он хорошо отозвался об управляемости (к слову, перед нами модификация с приводом на третье колесо), тормозах, работе коробки передач.

Особенно восхитил его оппозитный двигатель — отзывчивостью, звуком и характером, делающим машину похожей на ракету: «на японских байках такую вибрацию не прочувствуешь!». А подытожил поездку байкер так: «Я заново понял, что такое мотоциклы».

Видео: Youtube / NichiRo Сhannel