Мужчина бросился мыть машину под дождем. В чем секрет?

Супруга, снимавшая видео, недоумевала и просила его этого не делать, но у автовладельца, видимо, был свой резон.

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«Мой муж решил помыть машину, я сказала ему не делать этого, потому что надвигается гроза, а он сказал, что это как раз то, что он планировал и все равно собирается это сделать», — прокомментировала жительница Майами (США, штат Флорида) это видео.

Она с удивлением наблюдала, как он моет машину под дождем, и решила для своего удовольствия снять видео. Муж не стал ей ничего объяснять, но, похоже, знал, что делает.

Например, известно, почему, когда на улице идет дождь, улицы часто орошают из поливальных машин. Разгадка проста: асфальт всегда полон въевшейся грязи, и, чтобы его хорошо промыть, нужно предварительно размочить загрязнения, а для этого требуется либо потратить огромное количество воды, либо дождаться осадков, которые существенно снижают расходы коммунальщиков.

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Видимо, по тому же принципу действовал и автовладелец, по крайней мере, в обсуждении видео некоторые ютуберы думают именно так.

«Моя девушка смеется надо мной каждый раз, когда идет дождь, потому что она знает, что я собираюсь помыть машину, чушь собачья, когда дождь кончится, машина всегда сияет», «Что в этом плохого, расходуешь меньше воды, а после всегда блестит».

Правда, один из комментаторов предупреждает: «Сейчас январь 2022 года, и, если бы он был в Калифорнии, его бы оштрафовали на 1000 долларов за мытье машины под дождем, поливание газона под дождем и в течение 48 часов после дождя — теперь за это налагается значительный штраф».

Видео: YouTube