Мужчина бросился мыть машину под дождем. В чем секрет? — журнал За рулем

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Мужчина бросился мыть машину под дождем. В чем секрет?

Супруга, снимавшая видео, недоумевала и просила его этого не делать, но у автовладельца, видимо, был свой резон.

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«Мой муж решил помыть машину, я сказала ему не делать этого, потому что надвигается гроза, а он сказал, что это как раз то, что он планировал и все равно собирается это сделать», — прокомментировала жительница Майами (США, штат Флорида) это видео.

Она с удивлением наблюдала, как он моет машину под дождем, и решила для своего удовольствия снять видео. Муж не стал ей ничего объяснять, но, похоже, знал, что делает.

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Например, известно, почему, когда на улице идет дождь, улицы часто орошают из поливальных машин. Разгадка проста: асфальт всегда полон въевшейся грязи, и, чтобы его хорошо промыть, нужно предварительно размочить загрязнения, а для этого требуется либо потратить огромное количество воды, либо дождаться осадков, которые существенно снижают расходы коммунальщиков.

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Видимо, по тому же принципу действовал и автовладелец, по крайней мере, в обсуждении видео некоторые ютуберы думают именно так.

«Моя девушка смеется надо мной каждый раз, когда идет дождь, потому что она знает, что я собираюсь помыть машину, чушь собачья, когда дождь кончится, машина всегда сияет», «Что в этом плохого, расходуешь меньше воды, а после всегда блестит».

Правда, один из комментаторов предупреждает: «Сейчас январь 2022 года, и, если бы он был в Калифорнии, его бы оштрафовали на 1000 долларов за мытье машины под дождем, поливание газона под дождем и в течение 48 часов после дождя — теперь за это налагается значительный штраф».

Видео: YouTube

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