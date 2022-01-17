Не имеем права: Hyundai не будет просить дилеров снижать цены

В компании осуждают дилерские накрутки, однако ничего не могут с ними сделать.

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Российский офис Hyundai осудил действия дилеров, значительно повышающих рекомендованные производителем цены, однако в компании признались, что повлиять на это не могут. Глава Hyundai в России Алексей Калицев на ежегодной конференции назвал такое поведение дилеров проблемой, общей для всех автопроизводителей, представленных в России.

«Мы считаем действия некоторых недобросовестных дилеров в условиях дефицита автомобилей большой проблемой. И, поверьте, подобным поведением обеспокоены все производители. Однако в рамках антимонопольного законодательства мы не имеем права диктовать цены», — цитирует «Российская газета» Алексея Калицева.

Вместе с тем, выход есть, напомнил Калицев. При заказе автомобиля онлайн на официальном сайте Hyundai можно выбирать (или не выбирать) дополнительное оборудование по собственному желанию. Дилер в этой схеме приобретения задействован лишь на этапе отгрузки автомобиля покупателю.

Напомним, в 2021 году дилерские центры многих брендов на фоне дефицита автомобилей, вызванного дефицитом электронных компонентов, начали навязывать покупателям дополнительное оборудование, чтобы скомпенсировать потерю части собственного дохода. Цены выросли на несколько сотен тысяч рублей. Тем не менее, в течение минувшего года в России был продан 167 331 автомобиль марки Hyundai, что на 3% больше, чем в 2020 году. Доля продаж марки на российском рынке осталась на уровне 2020 года — 10%.

В 2022 году компания планирует привезти в Россию пять новинок.

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Фото: Hyundai