Пьяного водителя без прав задержали с детьми в багажнике

Это, хотя бы, был не седан, а кроссовер, но ехало в нем восемь человек.

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Сотрудники полиции Татарстана задержали водителя, который, не имея прав и находясь в состоянии опьянения, перевозил в субкомпактном кроссовере восемь пассажиров, четверо из которых находились в багажнике.

«В отдел полиции „Горки“ УМВД России по Казани 16 января поступило сообщение, что водитель автомобиля Renault Kaptur перевозит порядка четырех детей и ведет себя неадекватно… Автомобиль был остановлен возле одного из домов по проспекту Победы. Как установили сотрудники полиции, за рулем автомобиля находился 31-летний житель Казани, который не имел права управления транспортными средствами», — рассказали в полиции.

Все пассажиры и водитель были доставлены в отделение полиции, где возникло подозрение, что последний — пьян. Но от медэкспертизы он отказался. В отношении нарушителя было составлено несколько протоколов по статьям КоАП «Нарушение требований к перевозке детей», «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство».

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Кроме того, водителя обвинили и по уголовной статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Досталось и тем пассажиркам, в отношении которых были составлены протоколы по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Фото: Александр Артеменков/ТАСС