Нетрезвый водитель протащил инспектора за авто и врезался с ним в стену

Потом он попытался скрыться, но заехал в тупик.

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В Приморье сотрудникам полиции удалось обезвредить водителя, поведение которого представляло опасность для окружающих. В час ночи 16 января инспекторы Дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по г. Находке заметили Nissan, водитель которого проехал на красный. Инспекторы стали преследовать нарушителя, но на неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал.

В районе улицы Ленинская автомобиль притормозил, и подбежавший инспектор ДПС открыл дверь, чтобы заблокировать водителя. Однако тот ударил по газам и, протащив сотрудника полиции несколько метров, ударил автомашину о стену дома, вместе с инспектором. Потом он попытался скрыться, но заехал в тупик, где его и задержали.

Нарушителем оказался 20-летний местный житель, он вел себя агрессивно, лез в драку и пытался оказать сопротивление полицейским. Последним пришлось применить физическую силу и надеть наручники — только это остудило его пыл.

У молодого человек налицо были признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Также установлено, что водительские права он никогда не получал.

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В отношении него были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда), ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от административного наказания), ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие ОСАГО) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Суд вынес решение об аресте мужчины на 15 суток, он помещен в спецприемник. Сотрудник полиции находится в больнице с переломом ключицы.