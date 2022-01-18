Подорожали автомобили Volkswagen

Цены повысили на все без исключения модели, как на легковые, так и на коммерческие.

Материалы по теме С января цены на авто выросли на 3%

Производители автомобилей действуют в России по методике плавного, но постоянного увеличения цен. Так, пришла очередь и немецкого Volkswagen, который повысил цены на автомобили легковой и коммерческой линеек — от 30 000 до 682 000 руб. (0,6–12,3%).

Так, например, Golf прибавил 5,4–6,2%, сообщает портал «Цена Авто», или 137 000 — 191 000 рублей, цены на модель теперь начинаются от 2 695 000 руб. (все цены указаны без учета скидок и спецпредложений).

Подорожание затронуло абсолютно все модели, мы лишь приведем примеры динамики цен на наиболее популярные модели на нашем рынке:

Polo подорожал на 30 000 — 35 000 руб. (2,1–3,4%). Цены начинаются от 1 068 900 руб.

подорожал на 30 000 — 35 000 руб. (2,1–3,4%). Цены начинаются от 1 068 900 руб. Tiguan — 70 000 — 80 000 руб. (2,4–3,4%); от 2 129 900 рублей

— 70 000 — 80 000 руб. (2,4–3,4%); от 2 129 900 рублей Touareg — 36 000 — 410 000 руб. (0,6–7,1%); от 5 587 000 рублей

— 36 000 — 410 000 руб. (0,6–7,1%); от 5 587 000 рублей Transporter — 58 300 — 304 200 руб . (1,7–9,9%) ; от 2 799 000 рублей.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Согласно AEB, в 2021 году в России было продано 86 108 легковых и легких коммерческих автомобилей Volkswagen. Падение продаж год к году составило 14%. Самыми востребованными на нашем рынке моделями по итогам прошлого года остаются лифтбек VW Polo — 46 882 шт., и кроссовер Tiguan — 29 232 шт.

Фото:Unsplash