ГИБДД назвала самые опасные нарушения ПДД в 2021 году

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги 2021 года и назвала пятерку самых опасных нарушений правил дорожного движения. Очень часто к таким нарушениям приводят элементарная невнимательность и чрезмерная самоуверенность — я успею, проскочу, со мной ничего не случится, отмечают в ведомстве.
На самом деле водитель должен убеждать себя в следующем — я предельно внимателен, соблюдаю ПДД и уважаю других.
В пятерку антирейтинга нарушений за 2021 год вошли:
- несоблюдение дистанции
- несоблюдение очередности проезда
- нарушение правил проезда пешеходных переходов
- несоответствие скорости конкретным условиям
- нарушение правил перестроения.
Несоблюдение безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля не случайно занимает в этом рейтинге первое место — по этой причине чаще всего гибли и страдали люди на московских дорогах.
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