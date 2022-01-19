ГИБДД назвала самые опасные нарушения ПДД в 2021 году

Из-за них на дорогах чаще всего гибнут люди, отмечают в ведомстве.

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Столичная Госавтоинспекция подвела итоги 2021 года и назвала пятерку самых опасных нарушений правил дорожного движения. Очень часто к таким нарушениям приводят элементарная невнимательность и чрезмерная самоуверенность — я успею, проскочу, со мной ничего не случится, отмечают в ведомстве.

На самом деле водитель должен убеждать себя в следующем — я предельно внимателен, соблюдаю ПДД и уважаю других.

В пятерку антирейтинга нарушений за 2021 год вошли:

несоблюдение дистанции

несоблюдение очередности проезда

нарушение правил проезда пешеходных переходов

несоответствие скорости конкретным условиям

нарушение правил перестроения.

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Несоблюдение безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля не случайно занимает в этом рейтинге первое место — по этой причине чаще всего гибли и страдали люди на московских дорогах.