Закончился бензин: эксперт рассказал, как доехать до АЗС

Если индикатор только начал мигать, бензина хватит минимум на 30–40 км — вполне достаточно, чтобы доехать до ближайшей АЗС.

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Паниковать, если бак почти пуст или только-только загорелась контрольная лампочка, не стоит — если вы, конечно, не в тундре или пустыне. До заправки дотянете. Но что делать, если заправочной станции рядом нет или автомобиль уже остановился? Об этом агентству «Прайм» рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Прежде всего, нужно съехать с трассы, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения и не создавать аварийную ситуацию.

Простые и понятные способы

Если вы находитесь недалеко от родного города — позвонить друзьям и попросить привезти бензин.

Дойти или доехать на попутке до ближайшей заправки и купить бензин (если есть металлическая канистра). Правила противопожарной безопасности запрещают работникам заправочных станций наливать топливо в пластиковую тару.

Если в багажнике есть буксировочный трос, попробуйте остановить проезжающий автомобиль и попросить «дотянуть» вас до заправки.

Вызвать такси. Обычно у таксистов в багажнике есть запас топлива в канистре. В любом случае после вызова можно связаться с водителем и попросить его купить и привезти вам бензин.

Обратиться в специализированную службу из тех, которые помогают на дорогах, но это потребует определенных финансовых затрат.

Можно также попросить поделиться топливом другого водителя, однако у большинства современных автомобилей на отверстии бензобака есть защитная сетка, которая не позволяет сливать бензин. Поэтому «ловить» стоит старые авто, Жигули или Волгу.

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Есть и экстремальный способ , но рисковать так можно только в совсем уж безвыходной ситуации. Несмотря на то, что современные авто достаточно требовательны к составу топлива, до ближайшей заправки они способны доехать на жидкости, содержащей этанол, без перенастройки ЭБУ. Спирт, водка или виски позволят проехать несколько километров. Но после придется промывать топливную систему, а это удовольствие не из дешевых, отмечает эксперт.