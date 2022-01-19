Россияне рассказали, чего ожидают от авторынка в этом году

Из очевидного: китайские бренды укрепят свои позиции, широкое распространение получат онлайн-продажи автомобилей.

Мнение соотечественников о самых ожидаемых событиях и премьерах на российском автомобильном рынке в 2022 году изучил сервис СберАвто.

Тренды

Среди ожидаемых тенденций наступившего года большинство (55%) поддержало мнение о том, что китайские бренды укрепят свои позиции на рынке. Среди других моментов развития авторынка россияне ожидают увеличения количества онлайн-продаж автомобилей (31%) и роста интереса к автокредитованию (25%).

Технологии

Что касается технологий, люди считают, что 2022 год станет прорывным для автономных (вождение, парковка и др.) и экологичных технологий (так ответили 50% и 45% респондентов соответственно), а также широкого распространения виртуальных помощников (41%). Наибольший скепсис участники опроса выразили в отношении развития систем управления жестами и технологий дополненной реальности в автосфере — в эти сценарии верят 14% и 16% опрошенных соответственно.

О дефиците машин

Это была одна из актуальных тем прошлого года и, похоже, она плавно перетекла в год нынешний. Хотя по поводу перспектив 2022-го мнения россиян разделились: 28% опрошенных ждут усиления дефицита, а 22% считают, что он закончится в ближайшем будущем. Остальные затруднились с ответом.

Модели, которые мы ожидаем

Самой ожидаемой премьерой года стала модель Kia Sportage пятого поколения — старта продаж, запланированного на первую половину года, ожидают 15% опрошенных, 13% ждут фейслифтинга Лады Весты, 11% — кроссовера сегмента D-SUV Geely КХ11 и 9% — электрокроссовера Kia EV6.

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Замыкает пятерку самых ожидаемых премьер Skoda Karoq (9%) с адаптивным круиз-контролем и цифровой панелью приборов уже в начальной комплектации. Опрос провели в январе 2022 года, в нем приняли участие 1500 респондентов по всей стране.