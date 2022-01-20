Эти кроссоверы и внедорожники легче всего продать

Кроссоверы и внедорожники с пробегом дорожали в течение 2021 года стремительнее, чем машины других классов, но, тем не менее, продажи их остаются на высоком уровне. Их средняя цена поднялась за год на 22,8% (на машины с пробегом в целом — на 20,8%) — до 798 тысяч рублей.
«Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с автомобилями других классов, кроссоверы и внедорожники продолжают оставаться востребованными у россиян. О покупательском интересе к сегменту SUV свидетельствует значительная доля в общих продажах на рынке с пробегом — около 20% по итогам 2021 года», — приводит свежие данные управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
Самым популярным и часто покупаемым стал внедорожник Lada 4х4 (Niva Legend). Его средняя стоимость невысока — 185 тысяч рублей, и купить его могут большинство автомобилистов.
Второе место занял Chevrolet Niva, который сегодня продается под брендом Lada и называется Niva Travel. Средняя стоимость этого внедорожника на вторичном рынке составляет 301 тысячу рублей.
На третьем месте оказался кроссовер, средняя стоимость которого составляет 745 тысяч рублей. Это Renault Duster, который пользуется хорошим спросом и на рынке новых автомобилей. Спрос на подержанные Дастеры настолько высок, что за 2021 год модель на вторичном рынке подорожала на рекордные 24,4%.
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Фото: Hamid Tajik / Unsplash