Эти кроссоверы и внедорожники легче всего продать

Названы самые популярные на вторичном рынке автомобили, которые покупают даже несмотря на постоянно растущие цены.

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Кроссоверы и внедорожники с пробегом дорожали в течение 2021 года стремительнее, чем машины других классов, но, тем не менее, продажи их остаются на высоком уровне. Их средняя цена поднялась за год на 22,8% (на машины с пробегом в целом — на 20,8%) — до 798 тысяч рублей.

«Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с автомобилями других классов, кроссоверы и внедорожники продолжают оставаться востребованными у россиян. О покупательском интересе к сегменту SUV свидетельствует значительная доля в общих продажах на рынке с пробегом — около 20% по итогам 2021 года», — приводит свежие данные управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Самым популярным и часто покупаемым стал внедорожник Lada 4х4 (Niva Legend). Его средняя стоимость невысока — 185 тысяч рублей, и купить его могут большинство автомобилистов.

Второе место занял Chevrolet Niva, который сегодня продается под брендом Lada и называется Niva Travel. Средняя стоимость этого внедорожника на вторичном рынке составляет 301 тысячу рублей.

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На третьем месте оказался кроссовер, средняя стоимость которого составляет 745 тысяч рублей. Это Renault Duster, который пользуется хорошим спросом и на рынке новых автомобилей. Спрос на подержанные Дастеры настолько высок, что за 2021 год модель на вторичном рынке подорожала на рекордные 24,4%.

Фото: Hamid Tajik / Unsplash