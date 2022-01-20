Автомобили Chevrolet лишились аудиосистемы

На Chevrolet Lacetti и Chevrolet Cobalt, выпускающиеся в Узбекистане, временно не устанавливают аудиосистему. Предполагается, что можно будет доукомплектовать автомобили позже.

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Бу Андерссон, генеральный директор расположенного в Аскаке (Узбекистан) завода UzAuto Motors, сообщил о том, что выпускаемые предприятием Chevrolet Lacetti и Chevrolet Cobalt будут поставляться дилерам без аудиосистемы — даже в случае, если покупатель за нее уже заплатил. Глава завода назвал это решение «непростым, но, как представляется, единственно верным». В противном случае пришлось бы непрогнозируемо увеличивать сроки поставок машин.

Причина в том, что Humax, поставщик магнитол на конвейер UzAuto Motors, приостановила поставки на неопределенный срок из-за дефицита электронных компонентов. Но коснулась эта мера не всех выпускаемых на заводе машин: для Chevrolet Nexia и Chevrolet Spark пока «удалось найти решение».

Nexia, выпускающаяся в Асаке, к нам не поставляется. Точно такие же машины идут в РФ из Костаная, Казахстан

Кроме того, компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор Chevrolet массового сегмента в РФ, сделала важное уточнение, напрямую касающееся российских клиентов.

Обращаем внимание, что расположенный в городе Асака (Узбекистан), поставляет в Россию только Chevrolet Spark. А Chevrolet Cobalt и Nexia для нашей страны выпускаются на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай (Казахстан)», — рассказали «За рулем» в компании «Келес Рус».

Напомним, в российской гамме Chevrolet массового сегмента сейчас три модели: Spark, Nexia и Cobalt. Принимая во внимание вышесказанное, делаем вывод, что пока вся российская линейка вне «узбекистанского сценария» — к нам машины, как и прежде, пойдут в полном соответствии с комплектациями.

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Что касается поставляемых в другие страны Chevrolet Lacetti и Chevrolet Cobalt производства UzAuto Motors, то для их покупателей предлагается два варианта: либо получение компенсации за неустановленную аудиосистему (но ставить альтернативную «музыку» можно только у официалов, чтобы не слететь с гарантии), либо забрать автомобиль без возмещения стоимости, но после возобновления поставок штатной аппаратуры установить магнитолу бесплатно.

А на российском рынке «Келес Рус» планирует в ближайшее время расширить модельный ряд Chevrolet.

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Фото: UzAuto Motors