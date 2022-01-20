Вам сообщат об отзыве машины через Госуслуги

Такую функцию запустят в этом году, пообещал Росстандарт.

Материалы по теме В России отзывают почти 10 тысяч Toyota: подушки могут не раскрыться

С 1 июля 2021 г. автопроизводители начали загружать «исторические» данные (за период с 2017 года по текущий момент) по отзывным программам в цифровую систему Росстандарта. Согласно имеющейся актуальной статистике, сформированной в системе автопроизводителями, за указанный период под различные отзывные программы попало 6 838 301 транспортное средство (около 16% парка транспортных средств в России).

«То, что столь значительная часть российского парка автомобилей попала под отзывы, по которым безвозмездно для автовладельцев могут быть устранены дефекты техники, говорит о формировании в России современного авторынка, ориентированного на клиента. А цифровая трансформация этой сферы позволяет сделать ее еще более эффективной и удобной», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

В 2022 году Росстандарт наладит информирование владельцев транспортных средств с помощью проактивного сервиса на портале Госуслуг. Таким образом, искать информацию самостоятельно будет не нужно, людям сообщат о необходимости прохождения отзывной кампании.



Также передавать сведения об отзывных кампаниях будут с помощью «витрины данных» в Национальной системе управления данными. Информацию, в частности, будут передавать в Систему электронных паспортов и страховым компаниям.

Каждый автомобилист должен менять права раз в 10 лет. Поэтому стоит заранее разобраться, когда и как это нужно делать.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook

Фото: Depositphotos