Замена прав по истечении срока в 2021 году: время, стоимость, процедура

В России каждый автомобилист должен менять права раз в 10 лет. Поэтому стоит заранее разобраться, когда и как это нужно делать, сколько стоит такая услуга и какой грозит штраф, если права вовремя не поменять.

Госпошлина на замену прав по истечении срока

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За замену водительского удостоверения по истечении срока действия взимается госпошлина, размер которой одинаков на всей территории России — 2000 рублей.

Но есть способ сэкономить. При оформлении водительского удостоверения через портал Госуслуг (и, соответственно, оплате квитанции онлайн на сайте gosuslugi.ru) заявителю полагается скидка 30%. Госпошлина в этом случае составит 1400 рублей.

Если же обратиться в МФЦ или напрямую в МРЭО ГИБДД, скидки по госпошлине, как в случае электронной подачи, не будет.

Безналичную оплату замены прав можно произвести с банковской карты, электронного кошелька (могут начислить комиссию), а также с баланса мобильного телефона.

Порядок замены водительского удостоверения

В 2021 году заменить просроченные права можно тремя способами:

через портал Госуслуг;

подав заявление в МФЦ;

лично обратившись в региональное управление ГИБДД.

От выбора зависят порядок действий, сроки замены, и цены.

Замена прав через Госуслуги

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Полностью удаленно произвести замену прав по истечении срока в 2021 году не получится — даже при подаче заявления через портал Госуслуг за новыми правами придется приехать в ГИБДД. Тем не менее, процедура замены прав через Госуслуги удобнее, быстрее и выгоднее других способов.

Во-первых, в ГИБДД не придется сидеть в очереди — инспектор должен вызвать вас для получения карточки в то время, которое будет указано в личном кабинете.

Во-вторых, при оплате госпошлины на сайте сэкономите 600 рублей (стоимость замены прав через Госуслуги в 2021 году составляет 1400 рублей).

Чтобы получить услугу, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Пошагово замена прав через сайт Госуслуг выглядит так:

1. Зайдите на портал, авторизуйтесь, и выберите услугу «Замена водительского удостоверения».

2. Заполните электронное заявление, где потребуется указать информацию о медицинской справке, паспортные данные и данные старого водительского удостоверения. Впрочем, при наличии подтвержденной регистрации на Госуслугах большинство полей (данные паспорта, адрес проживания и т.п.) заполнятся автоматически из вашего профиля.

3. Отправьте заявление на замену прав. На последнем этапе произойдет запись в ГИБДД: вам будет предложено выбрать удобное подразделение, а также дату и время посещения.

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Вскоре после отправки заявления система предложит вам произвести оплату госпошлины.

В отделение МРЭО ГИБДД надо будет принести следующие документы для замены прав:

паспорт;

старое водительское удостоверение (если есть);

медицинскую справку по форме №003-В/у.

Важно. Обязательно распечатайте и возьмите с собой в ГИБДД бланк заявления и квитанцию об уплате госпошлины — чтобы инспектор смог быстро найти ваши платежные документы в базе.

При оформлении водительского удостоверения через сайт Госуслуг могут возникнуть и неудобства.

Сайт может подвисать. Явиться в ГИБДД надо будет строго ко времени, а лучше минут на 10 раньше. В случае опоздания очередь будет пропущена. «Живая» очередь (в основном, из-за опоздавших) все равно может скопиться. Но ждать больше 10–15 минут не придется.

Замена прав через ГИБДД

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Еще один вариант — «по старинке» посетить МРЭО ГИБДД, взять талончик в терминале и ожидать вызова. Порядок замены водительского удостоверения в этом случае будет несколько отличаться от предыдущего:

заявление вам придется написать заранее и подать лично;

госпошлину придется оплатить в полном объеме, без скидки (2000 руб.);

придется высидеть «живую» очередь. Чтобы сэкономить время, лучше приходить утром, в рабочее время иногда удается все сделать за пару часов.

Основной пакет документов для замены прав в этом случае не меняется.

Фотография на новые права сделают в ГИБДД.

Замена прав через МФЦ

Главный плюс замены прав в МФЦ — нет необходимости посещать ГИБДД и стоять в очереди. Но есть и серьезный минус — время замены водительского удостоверения может затянуться на 3–7 дней. Размер госпошлины будет составлять 2000 рублей — как и в случае личного обращения в ГИБДД.

Побывать в МФЦ придется дважды. Запишитесь на сайте организации на прием (можно выбрать удобный день и время). Бланк заявления можно скачать и заполнить заранее или взять на месте. В выбранное время приходите в центр с тем же пакетом документов, что в инструкции выше, и подайте их. В течение нескольких дней удостоверение изготовят и вручат его вам при повторном посещении.

Заполнять заявление при обращении в МФЦ придется вручную. А ждать изготовления новых прав — несколько дней.

Сроки замены водительского удостоверения. Можно ли заменить его раньше?

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Многие водители уверены, что права можно поменять за полгода до окончания их срока — не раньше. Родилась эта байка не просто так — до весны 2017 года срок замены прав никак не регламентировался. Но, видимо, в большинстве отделений ГИБДД существовало негласное правило: принимать документы для замены прав лишь, если до конца срока их действия осталось полгода или меньше.

Но 23 марта 2017 года внесли изменения в ПП РФ № 1097 «О допуске к управлению ТС». На основании этого документа водитель имеет право заменить водительское удостоверение за любой срок до истечения срока годности.

Также в любой момент поменять права можно при краже, потере, порче, изменении персональных данных и при ухудшении здоровья (например, развившейся близорукости или дальнозоркости).

Непосредственно в ГИБДД права можно поменять за один день. Правда, если не повезет и будет длинная очередь, придется этот день там и провести. Через МФЦ — от 3 до 10 дней. Самый быстрый и удобный вариант — через Госуслуги. Сегодня подаете заявление и оплачиваете госпошлину. На следующий день (если будет окно на запись в ГИБДД) получите удостоверение.

Перечень документов для замены водительского удостоверения

Чтобы получить права на 10 лет, нужно предоставить:

старое водительское удостоверение, срок действия которого истёк (если имеется);

медицинскую справку по форме №003-В/у;

заявление о замене водительского удостоверения;

паспорт гражданина РФ;

квитанцию об уплате госпошлины.

Это все, что нужно для замены прав (список документов регулируется пунктом 30 ПП РФ №1097 «О допуске к управлению ТС»). Никакие другие документы (СТС, полис ОСАГО и т.п.) требовать у вас в процессе замены водительского удостоверения не имеют права.

Важно: Права можно обменять и без медицинской справки. В этом случае вам выдадут новые права с тем же сроком действия, что был у предыдущих.

Когда нужна медсправка для замены прав?

Срок действия справки для ГИБДД — 12 месяцев, но получать медсправку для замены прав водителю приходится, как правило, 1 раз в 10 лет. Поэтому перед ее получением лучше навести справки, что для этого нужно, — за десятилетие требования могут измениться.

Проходить медицинское освидетельствование имеет смысл в первую очередь. Хотя бы потому, что заявление без внесенных данных о справке просто не будут рассматривать — таковы требования закона. К тому же прохождение медкомиссии — пожалуй, самая затратная по времени часть процедуры замены прав.

Сначала придется пройти обследование психиатром и психиатром-наркологом (проводятся в наркологическом и психоневрологическом диспансерах). Будьте готовы, что нарколог может попросить вас сдать анализы крови и мочи.

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Также правила замены в/у обязывают водителей посетить терапевта и офтальмолога. Терапевт может дополнительно направить вас к неврологу. А, невролог по инструкции имеет право обязать вас сделать электроэнцефалографию.

Если вы планируете открывать справку на несколько категорий, сразу сообщите об этом терапевту. Тем, кто получает права категорий С, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb, к списку обследований добавят осмотр отоларингологом, неврологом и электроэнцефалографию.

Пройти медосвидетельствование можно в муниципальной и частной клинике. Во втором случае обойдется дороже, зато не придется сидеть в очередях. (Главное, убедитесь, что организация имеет лицензию на выдачу справок № 003-В/у.)

Важно. Медсправка нужна, если истекает срок прав или для досрочной замены в/у по желанию водителя. При краже, утере, порче удостоверения, изменении персональных данных она не потребуется.

Какой штраф за езду с просроченными правами?

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Некоторые водители полагают, что за «просрочку замены прав» штраф начисляется автоматически. На деле взыскания за просроченные права (если они лежат дома) не существует. Вы можете продлить их хоть через год и спокойно ездить.

А вот ездить со старыми правами нельзя ни дня. (Дата, когда вы можете последний раз сесть за руль, указана на водительском удостоверении. В полночь — почти как в сказке — срок прав истекает).

За управление с просроченным водительским удостоверением предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). Кроме того, инспектор имеет право отправить автомобиль на штрафстоянку (если рядом с вами нет водителя, вписанного в полис ОСАГО и обладающего действующими правами).

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Фото: TASS и depositphotos.com