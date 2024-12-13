Полный привод и богатое оснащение: из Европы вернулся кроссовер с зимним пакетом

В РФ появился Renault Duster второго поколения в привычном кузове за ₽ 2,85 млн

Новый кроссовер Renault Duster второго поколения появился на рынке РФ в привычном для россиян кузове по цене 2,85 млн рублей.

Предлагается версия с комплектацией Drive, кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 1,3 мощностью 150 л.с., агрегатированным с механической коробкой передач, привод – полный.

Renault Duster

В списке оснащения заявлены: 16-дюймовые литые диски, задние светодиодные «габариты», электростеклоподъемники, бортовой компьютер, фронтальные и боковые подушки безопасности, водительское сиденье с поясничным подпором и регулировкой по высоте, обогрев сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, круиз-контроль с ограничителем скорости, кондиционер, функция дистанционного запуска двигателя Renault Start и штатная аудиомагнитола с небольшим монохромным дисплеем.

Renault Duster

Продажи Renault Duster второго поколения официально стартовали на российском рынке в феврале 2021 года. Тогда кроссовер предлагался в пяти комплектациях с пятью моторами на выбор (от 114-сильного атмосферника до турбодизеля и бензинового турбомотора 1.3), а цены на него варьировались от 945 тысяч до 1,46 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru