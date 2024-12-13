Полный привод и богатое оснащение: из Европы вернулся кроссовер с зимним пакетом

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В РФ появился Renault Duster второго поколения в привычном кузове за ₽ 2,85 млн

Новый кроссовер Renault Duster второго поколения появился на рынке РФ в привычном для россиян кузове по цене 2,85 млн рублей.

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Предлагается версия с комплектацией Drive, кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 1,3 мощностью 150 л.с., агрегатированным с механической коробкой передач, привод – полный.

Renault Duster
Renault Duster

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В списке оснащения заявлены: 16-дюймовые литые диски, задние светодиодные «габариты», электростеклоподъемники, бортовой компьютер, фронтальные и боковые подушки безопасности, водительское сиденье с поясничным подпором и регулировкой по высоте, обогрев сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, круиз-контроль с ограничителем скорости, кондиционер, функция дистанционного запуска двигателя Renault Start и штатная аудиомагнитола с небольшим монохромным дисплеем.

Renault Duster
Renault Duster

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Продажи Renault Duster второго поколения официально стартовали на российском рынке в феврале 2021 года. Тогда кроссовер предлагался в пяти комплектациях с пятью моторами на выбор (от 114-сильного атмосферника до турбодизеля и бензинового турбомотора 1.3), а цены на него варьировались от 945 тысяч до 1,46 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Renault
Количество просмотров 14
13.12.2024 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+22