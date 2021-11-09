Часто ли при общении с ГИБДД вы сокрушались: «Ну зачем я это ляпнул!»? Оказывается, некоторые слова могут изрядно разозлить инспектора.

Вместе с юристом «За рулем» составил памятку с фразами-паразитами. Запомните их, чтобы больше не употреблять.

Фраза 1. «Вы вообще знаете, с кем имеете дело?»

Это выражение давно стало крылатым. Даже если вы располагаете связями с власть имущими, кичиться этим и разговаривать грубо не нужно. Подобные фразы инспектор слышит почти каждый день. Попытка надавать на него авторитетом обычно заканчивается тщательной проверкой машины и ее владельца.

Елизавета Владимирова, юрист Правового центра «Человек и закон»

В противном случае, несмотря на «связи», вы рискуете быть привлеченным к ответственности по ст. 19.3 КоАП ч.1.

В итоге есть шанс оказаться в изоляторе временного содержания до выяснения всех обстоятельств.

Фраза 2. «Я недавно за рулем, не обратил внимание на знак»

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Списать произошедшее на невнимательность из-за отсутствия опыта ― попытка надавить на жалость. Чаще всего этим пользуются представительницы прекрасного пола. Для инспектора этот спектакль может послужить сигналом к выманиванию взятки.

В чем ошибка? Управляя средством повышенной опасности, вы обязаны следить за дорожной обстановкой. Признаться в невнимательности ― не лучшее решение. Правильнее будет признать свою вину, но только в том случае если вы действительно совершили нарушение. Деликатность и честность могут найти положительный отклик у инспектора. Не исключено, что вам пойдут навстречу и выпишут минимальный штраф, либо совсем отпустят.

Фраза 3. «Где ваш протокол... или постановление... короче, вы поняли»

Не все водители имеют юридическое образование и не обязаны знать названия документов. Но для водителей нежелательно путать понятия «протокол» и «постановление». Эти познания могут пригодиться в процессе обжалования штрафов. Кроме того, инспектор по этой фразе снова поймет, что перед ним недостаточно опытный водитель, что вполне может обернуться против вас же.

Что нужно знать? Протокол заполняется только в случае правонарушения и не является доказательством вины. На основании протокола выносится постановление. Составленный протокол передается судье. После рассмотрения выносится постановление, которое в результате и подлежит обжалованию в случае вашего несогласия с вердиктом.

Фраза 4. «Поймите, тороплюсь, жена ждет на вокзале/за ребенком в детсад/начальник вызвал на работу»

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В этих фразах расчет на то, что у инспектора тоже семья и дети, что он может понять по-человечески. Для сотрудника ГИБДД это сигнал, что вы не хотите терять время. Он может эту ситуацию обернуть в свою пользу.

В чем проблема? Проявляя спешку, вы даете инспектору лишнюю возможность вменить вам в вину то, чего вы не совершали. Расчет будет на то, что вы согласитесь с любым обвинением, чтобы скорее отпустили. Правильнее будет проявить стремление соблюсти все законодательные формальности.

Фраза 5. «Ладно, решайте, как вы считаете нужным»

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Все инспекторы разные. Также им свойственно ошибаться, превышать полномочия и даже иногда лениться. Нельзя исключать и их некомпетентность. Полагаться, что за вас все решат на основании законов, — не лучший вариант.

Что важно знать? Находясь за рулем, водитель обязан не только руководствоваться своими законными правами и обязанностями, но и отдавать отчет своим действиям. Лучше заранее изучить порядок проведения процедур, которые грозят лишением прав. На самом деле их не так много. Запишите все в блокнот и храните его в бардачке автомобиля.

Фраза 6. «Предъявите ориентировку!»

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Инспектор понимает эту фразу так: «По какой причине меня остановили?» По закону демонстрировать ориентировки никто не обязан. Чем закончится дело, может зависеть от настроения инспектора. Шансы здесь 50/50.

Совет юриста: ни в одном документе, регламентирующем работу ГИБДД, нет пояснений насчет ориентировок. В законе «О полиции» есть только косвенное упоминание об обязанности предоставлять для ознакомления материалы, касающиеся ваших прав и свобод. Вряд ли это применимо к ориентировкам. Все зависит от инспектора, однако обязанности демонстрировать вам что-то подобное у него нет.

А про то, как поступить, если нахамили не вы, а вам, можно прочитать здесь.