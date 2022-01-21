Миллиона не хватит: скачок цен на машины с пробегом — журнал За рулем

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Миллиона не хватит: скачок цен на машины с пробегом

Автомобили на вторичном рынке стали дороже в полтора раза.

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Средняя стоимость автомобилей на вторичном рынке преодолела психологическую отметку — 1 000 000 рублей и составила в январе 2022 года 1 049 000 рублей.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом начала расти с начала дефицита на новые машины из-за нехватки полупроводников — с сентября 2020 года, пишет «Автостат». Также на цену машин на вторичном рынке повлияла инфляция, которая по официальным данным составила 8,39%.

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Дефицит новых автомобилей и снижение покупательской способности привели к росту спроса на машины с пробегом. Это, в свою очередь, подстегнуло цены на них. И продолжает подстегивать, а значит цены продолжат расти.

В январе 2021 года средняя цена подержанного автомобиля составляла 688 тысяч рублей. Следовательно, за 12 месяцев стоимость выросла на 52%, а это 361 тысяча рублей.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

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