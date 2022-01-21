На тизерах видны задняя часть хэтчбека Sequoia и кусочек заднего бампера. Единственные заметные элементы дизайна — это металлическая отделка ручки и горизонтально ориентированные задние фонари. Также сзади хорошо просматривается надпись Sequoia.
До дебюта внедорожника ожидается еще как минимум три новых тизера.
Toyota пока не раскрывает переднюю часть нового Sequoia, но ожидается, что спереди он будет похож на новую Tundra. Если это так, то у внедорожника будет большая решетка радиатора и Y-образные фары.
Зарубежные СМИ утверждают, что Sequoia получит модернизированную информационно-развлекательную систему Tundra, которая в начальных версиях поставляется с 8-дюймовым экраном, но доступна и с 14-дюймовым экраном в комплектациях более высокого уровня.
Скорее всего, в Sequoia будут использованы те же двигатели, что и в Tundra. В этом случае базовым мотором будет 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 389 л.с. Клиенты смогут выбрать гибридную трансмиссию i-Force Max мощностью 437 л.с. Будут доступны задне- и полноприводные версии модели.
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