Первое фото: новый КАМАЗ в «строительной» модификации — журнал За рулем

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Первое фото: новый КАМАЗ в «строительной» модификации

В этот раз на фото попал вариант с бортовой платформой. Сборка опытных экземпляров уже идет.

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Еще один вариант среднетоннажного грузовика КАМАЗ-53251 показали на фото. Напомним, эту модель на предприятии сейчас готовят к производству, сроки запуска не сообщаются, но сборка опытных образцов уже идет. В этот раз на фото попал вариант КАМАЗ-53251 с бортовой платформой. Как известно, у машин этой модели будет кабина К5, наследующая каркас у Mercedes-Benz Actros четвертого поколения.

Однако это будет не та же самая кабина, как у седельного тягача КАМАЗ‑54901, а зауженная, этот вариант еще называют «строительным». Полная масса среднетоннажника — 19 тонн. Таким образом, модель в линейке будет стоять на следующей ступеньке после Компаса, самая тяжелая версия которого имеет полную массу 11,9 тонн.

Об этой и другой грузовой технике можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Первое фото: новый КАМАЗ в «строительной» модификации

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Машину планируют оснащать турбодизелями Cummins и китайскими метановыми моторами Weichai, сообщает «Русский автомобиль», поделившийся фотографией. Добавим, что дизельные версии сейчас имеют стандарт Евро-5, но инженеры завода работают над оптимизацией под Евро-6. В пару к дизельному мотору предложат 9-ступенчатый автомат ZF.

Фото: ВКонтакте / «Русский автомобиль»

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