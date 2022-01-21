У японской версии Нивы будет три новых модификации

Появятся варианты «кемпинг», «оффроуд» и «спорт». Это не считая версии с АКП и электромобиля.

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В конце прошлого года стало известно, что предприниматель из Владивостока планирует показать на национальной выставке Tokyo Auto Salon в Японии внедорожник Lada Niva Legend под собственным именем — Vlada 4х4. К настоящему моменту эти планы осуществились, машина показана, озвучены цены, а также планы ежегодно продавать в Стране восходящего солнца по тысяче таких машин.

Хотя на автосалоне была показана только самая простая версия — Classic, японским покупателям машина будет предлагаться по ценам от 2,7 миллиона (1 799 000 рублей) до 3,15 миллиона иен (2 098 000 рублей) — столько попросят за различные комплектации, выпускаемые АВТОВАЗом. Однако выяснилось, что у «японской» Нивы будут и собственные варианты исполнения, специально для японского рынка. Об этом сообщает Lada Niva Documentary со ссылкой на президента компании-экспортера Sumotori Japan Виталия Векреенко.

По данным источника, у Нивы в Японии появятся варианты «кемпинг», «оффроуд» и «спорт», разработанные в Sumotori. Кроме того, до 2023 года компания планирует показать Ниву с АКП, а также полностью электрическую версию. Кроме продаж новых авто и собственных разработок компания собирается развивать сервисную сеть, которая должна стать серьезной помощью сообществу любителей Нивы в Японии.

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Все планы компании очерчены тремя ближайшими годами, по истечении которых, по предположению Векреенко, модель снимут с производства. Источник указывает, что Виталий Векреенко в 2017 году занял должность мэра Владивостока, но через год покинул ее по собственному желанию, уйдя в бизнес. Векреенко известен на Дальнем Востоке как поклонник автоспорта, благодаря которому в городе Артеме создана гоночная трасса «Приморское кольцо».

А в Великобритании Нива недавно сразилась против Дастера и Джимни.

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Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary