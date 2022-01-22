Что может эта Нива из Грузии? Да все! (видео) — журнал За рулем

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Что может эта Нива из Грузии? Да все! (видео)

Под капотом у вездехода двигатель Opel мощностью 144 л.с., дорожный просвет - более полуметра.

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На Кавказе огромное сообщество любителей Нивы — жители горных районов очень ценят внедорожные качества этой машины. Один из фанатов этой модели, Георгий Габричидзе из Тбилиси, на базе Нивы 1993 года построил настоящий вездеход. Как сообщает Youtube-канал 4x4 NIVA-TV, машина создана для соревнований по офф-роуду, очень популярных в Грузии, а также для развлечения.

В кадре мы видим как раз это — пример настоящего грузинского досуга с техническим уклоном.

Технические подробности такие. Под капотом у вездехода двигатель Opel Omega объемом 2,2 литра и мощностью 144 л.с., работающий в паре с родной МКП. Раздаточная коробка сохранена от Нивы. Передний и задний мосты — сочетание ГП от ВАЗ-2102, бортовых редукторов УАЗ и неназванных донорских элементов. Дорожный просвет составляет 55 сантиметров.

Видео: Youtube / 4x4 NIVA-TV

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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