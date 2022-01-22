Что может эта Нива из Грузии? Да все! (видео)

Под капотом у вездехода двигатель Opel мощностью 144 л.с., дорожный просвет - более полуметра.

Материалы по теме Нива против Дастера и Suzuki Jimny — британский тест

На Кавказе огромное сообщество любителей Нивы — жители горных районов очень ценят внедорожные качества этой машины. Один из фанатов этой модели, Георгий Габричидзе из Тбилиси, на базе Нивы 1993 года построил настоящий вездеход. Как сообщает Youtube-канал 4x4 NIVA-TV, машина создана для соревнований по офф-роуду, очень популярных в Грузии, а также для развлечения.

В кадре мы видим как раз это — пример настоящего грузинского досуга с техническим уклоном.

Технические подробности такие. Под капотом у вездехода двигатель Opel Omega объемом 2,2 литра и мощностью 144 л.с., работающий в паре с родной МКП. Раздаточная коробка сохранена от Нивы. Передний и задний мосты — сочетание ГП от ВАЗ-2102, бортовых редукторов УАЗ и неназванных донорских элементов. Дорожный просвет составляет 55 сантиметров.

Примерно столько же — у еще одной интересной машины на базе Нивы, получившей ласковое имя Ксюша.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Видео: Youtube / 4x4 NIVA-TV