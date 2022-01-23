Маршрут в прошлое: прогулка на автобусе ЛиАЗ

Кажется, еще вчера эти автобусы каждый день в возили нас в школу и на работу, в гости и домой.

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Сегодня же считанные единицы в одном или двух городах еще выходят на маршрут. И когда вы читаете это, даже это утверждение может остаться в прошлом, ведь последние ЛиАЗы один за другим снимают с эксплуатации. Симпатичные «луноходы» из нашего детства и юности заменили маршрутки, автобусы, электробусы — современные, быстрые, комфортные. Но того самого чувства ничем не заменить.

Как здорово, что находятся энтузиасты, которые снимают на видео последние уцелевшие городские автобусы из СССР и делятся с нами этими роликами. В коротком фильме Youtube-канала «Ретробусы и не только» запечатлена поездка по городу Арзамас на ЛиАЗ-677М летом 2020 года.

В салоне нынешнюю эпоху выдает только странно диссонирующая с антуражем возможность расплатиться банковской картой. В остальном же — он все так же скрипит и издает «звон бутылок» на ходу, все так же закрываться дверям нужно помогать рукой, а в углу задней площадки за поручнями все тот же непередаваемый уют и упоительно качает...

По информации автора видео, последний ЛиАЗ-677М в Арзамасе вывели из эксплуатации в конце 2021 года. Теперь «луноходы» остались только в Зеленогорске (Красноярский край), пару автобусов можно изредка встретить в Амурске (Хабаровский край) и еще два — в Усть-Каменогорске в Казахстане.

Кстати, один ЛиАЗ‑677М побывал и на нашем тест-драйве.

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Видео: Youtube / «Ретробусы и не только»