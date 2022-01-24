Названы самые аварийные города. Это не Москва или Питер

Рейтинг составлялся на основе обращений по ОСАГО и количества автомобилей в городах.

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В топ самых аварийных городов не вошли Москва или Санкт-Петербург, как это можно было бы предположить. Аварий в столицах происходит больше, но относительно количества автомобилей в автопарках процент бьющихся машин невысок. Как выяснили эксперты страховой компании «Согласие» в Москве, частота убытков составила 7,2%, а в Санкт-Петербурге — 7,3%. Частота убытков — это количество обращений по ОСАГО, деленное на число полисов в городе.

В 2021 году самым аварийным городом с рекордной частотой убытков стала Казань — 13,3%. Вторую строчку рейтинга занял Челябинск, где частота убытков составляет 12,4%, а на третьем месте оказался Екатеринбург с показателем 10,1%.

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Четвертое и пятое места заняли Нижний Новгород и Волгоград, где частота убытков составила 9,3% и 7,5% соответственно.

Наименее аварийными городами в 2021 году стали Самара, где частота убытков составила всего 4,9%, Волгоград с показателем 5,5% и Красноярск (6,2%). На четвертом месте оказалась Пермь (6,9%), а пятую строчку рейтинга занял Ростов-на-Дону (7,1%).

Фото: Evg Klimov / Unsplash