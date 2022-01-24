Автокран врезался в пассажирский автобус — журнал За рулем

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Автокран врезался в пассажирский автобус

Водитель «стрелы» грубо нарушил ПДД.

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ЧП произошло в 9:20, 24 января, в Хабаровском крае, микрорайоне «Пятая площадка». Водитель автокрана KATO в районе дома №73 проигнорировал запрещающий знак и стал поворачивать налево. В этот момент навстречу ехал автобус №33 с 15 пассажирами.

Если судить по кадрам видео, столкновение получилось масштабным: передняя часть автобуса Daewoo всмятку, людей разбросало по салону. Всего в автобусе находилось 15 пассажиров, но лишь одна женщина с ушибами обратилась за медпомощью.

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Водитель пассажирского автобуса в недоумении, говорит, ехал небыстро, полный салон пассажиров, и вдруг из-за деревьев вывернул огромный кран и поехал прямо на него, все произошло так быстро, что ничего сделать уже было нельзя.

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Он не ожидал, что водитель крана может поехать таким образом, ведь стоит знак — движение только направо, а водитель спецтехники поехал налево. Нарушитель, житель Хабаровска 1960 г.р., вразумительных объяснений свои действиям дать не смог, пытаясь объясниться ненормативной лексикой.

Мужчину отправили на медицинское освидетельствование, и пока неясно, был ли в его крови алкоголь. Известно лишь, что у виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО.

Фото: Depositphotos

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