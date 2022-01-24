Если бы не инспекторы, которые быстро пришли пенсионеру на помощь, шансов выжить у него почти не было бы.

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Инспекторы ДПС Московской области, лейтенанты Денис Данилов и Алексей Панин, во время несения службы на 94-м км дороги «Дон» заметили легковой автомобиль, который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. Они подъехали к иномарке, чтобы узнать, что случилось. Навстречу им выбежала взволнованная женщина и рассказала, что они с мужем и родными ехали в Тульскую область, и внезапно ее супругу-водителю стало плохо, он начал терять сознание.

Инспекторы быстро вызвали скорую, переместили автомобиль на обочину и стали дожидаться врачей. Но 76-летнему мужчине с каждой минутой становилось все хуже.

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Тогда сотрудники полиции решили не дожидаться приезда медиков и с помощью родственников перенесли его в служебный автомобиль. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, они доставили мужчину в ближайшую больницу в Ступино.

Там выяснилось, что у мужчины случился инсульт, и только быстрые действия инспекторов помогли спасти ему жизнь.