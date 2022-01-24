В плюсах многоскоростных коробок — экономичность и умение держать двигатель на пике мощности. Но у прогресса есть и существенные минусы.

Материалы по теме 16 кг и 160 сил — видео нового двигателя

Раньше коробки были проще. Механическим хватало четырех или пяти скоростей, а автоматическим — трех или четырех. В особых случаях устанавливались 5-ступенчатые автоматы. Но потом появились шестиступенчатые механики и автоматы, а сегодня новинки получают восьми- и десятиступенчатые автоматические коробки передач.

Зачем производители увеличивают количество шестерен в коробках? Делается это в погоне за мощностью и экономией топлива.

Проще говоря, добавление большего числа передач позволяет двигателю работать на более низких оборотах. При этом сжигается меньше топлива, а при динамичной езде двигатель постоянно держится в тонусе — на пике крутящего момента, без падения оборотов и приближения их к красной зоне, где крутящий момент падает. Именно поэтому 19- и, например, 24-ступенчатые коробки так хороши на магистральных тягачах. Но нужны ли они легковушкам?

Когда инженеры добавляют в коробку «дополнительные» передачи, они «втыкают» их «между» традиционными скоростями. Это позволяет коробке переключаться без излишней раскрутки мотора.

Но необходимо учитывать и другие факторы. Это размер коробок, их вес, масса вращения, стоимость и сложность конструкции. Чем больше передач, тем больше времени требуется для их переключения. И это отражается на динамике. Поэтому оптимальными многие автопроизводители считают восьмиступенчатые автоматы, а самой популярной коробкой стала ZF 8HP. Вы найдете их и на BMW 1-й серии, и на спорткупе Aston Martin Vanquish.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

В ближайшие годы, вероятно, на легковых автомобилях появятся и 12-скоростные коробки, но популярностью пользоваться они уже вряд ли будут. Производители уже нашли «золотую середину». Кроме того, дни коробок передач могут быть сочтены из-за перехода многих брендов на электромобили, и в разработки 12- и 14-скоростных коробок просто никто уже не станет вкладываться. Хотя водородные автомобили и работающие на природном газе по-прежнему будут требовать коробок передач.

Об этих особенностях автоматических коробок вы можете узнать в видео, опубликованном на канале Donut Media. Чтобы посмотреть видео на русском, активируйте титры и переведите их в настройках.

Mazda запатентовала необычную силовую установку.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: ZF

Видео: YouTube