Супер-Нива из Германии: все подробности

Подвеска автомобиля существенно модифицирована, в результате чего дорожный просвет увеличился на 150 мм.

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Тюнинг-ателье ZUBR Concept, принадлежащее немецкой компании ACG-Auto Center, изготовило пробный образец внедорожника, который планируется запустить в мелкосерийное производство. Стоит признать, что у специалистов из Германии в очередной раз получилось создать на базе российской Lada Niva Legend нечто выдающееся. Российский ресурс Lada Niva Documentary со ссылкой на собственные источники в немецком ателье сообщает технические подробности.

Работая над машиной Zubr Monster, тюнеры приблизили к серийному виду изготовленный ими в 2020 году концепт Lada Niva Zubr 3. Двигатель оставлен стандартным (1,7 л, 83 л.с.), но он переведен на нормы токсичности Евро-6.

Дорожный просвет увеличен на 150 мм — как можно судить по фото, в трансмиссии появились бортовые редукторы. Теперь габаритная высота машины составляет 1830 мм. На одном из фото можно увидеть, какой получается разница со стандартной машиной.

У «монстра», по данным источника, существенно модифицированная подвеска, дополненная колесами размерностью 265/75 R16 (полноразмерная запаска стоит сзади), «двухуровневыми» расширителями колесных арок, мощными порогами, шноркелем и силовыми бамперами с лебедкой. Источник отмечает, что с точки зрения законодательства Германии такой автомобиль вполне пригоден для эксплуатации.

Цена автомобиля пока не называется. Предыдущее детище компании получило известность как самая дорогая Нива в мире.

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Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary