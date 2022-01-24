По стоимости владения Веста почти догнала Крету — журнал За рулем

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По стоимости владения Веста почти догнала Крету

Эксперты подсчитали стоимость владения пятью популярными легковыми автомобилями.

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Топ-5 стоимости владения самыми продаваемыми легковыми автомобилями в 2021 году проанализировало агентство Russian Automotive Market Research на примере локации транспортных средств в Санкт-Петербурге, в течение 5 лет. При расчете стоимости владения учитывались все затраты на региональном уровне: потеря стоимости автомобиля, ОСАГО, каско, транспортный налог, госпошлина, зимние шины, шиномонтаж, стоимость ТО, стоимость ремонта, расход топлива (бензин) и другие расходы. Средний пробег автомобилей — 15 000 км в год.

Лидировала в списке автомобилей с самым экономным владением Lada Granta (комплектация Комфорт Light, 106 л.с.). Цена нового авто — 659 500 рублей.

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Вот лишь основные траты за 5 лет: все ТО автомобиля обошлись в 30 494 рубля, топлива залили на 351 240 рублей, ОСАГО стоило 73 355 руб., каско — 192 574 рубля. С учетом всех расходов и налогов стоимость владения за 5 лет составила 950 556  рублей. Это наиболее выгодный для владения автомобиль на нашем рынке на сегодняшний день.

На втором месте Lada Vesta (комплектация Комфорт Light, 106 л.с.). Цена нового автомобиля — 845 900 рублей.

За 5 лет все ТО автомобиля обошлись в 31 514 рублей, топлива залили на 375 464 рубля, цена ОСАГО — 73 355 руб., каско вышло дешевле — 169 180 рублей. В общей сложности стоимость владения за 5 лет составила 1 098 718 рублей.

Замыкает тройку лидеров кроссовер Hyundai Creta с мотором мощностью 123 л.с. В рейтинге участвовала комплектация Prime по цене 1 304 000 рублей.

Все ТО автомобиля за 5 лет обошлись в 59 546 рублей, топлива залили на 355 278 рублей, ОСАГО — 73 355 руб., каско потянуло на 324 044 рубля. Стоимость владения за 5 лет составила 1 183 984 рубля.

Таким образом, остаточная стоимость автомобилей после пяти лет владения составила:

Lada Granta — 415 670 рублей (потеря стоимости — 243 830 руб.)

Lada Vesta — 530 494 рубля (315 406 руб.)

Hyundai Creta — 1 042 252 рубля (261 748 руб.)

В ведущую пятерку по дешевизне владения вошли также Hyundai Solaris (комплектация Active Pluse) — 1 355 926 рублей за 5 лет и Kia Rio (Comfort) — 1 392 558 рублей. У обоих автомобилей моторы мощностью 123 л.с.

Фото: «За рулем»

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