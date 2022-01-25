Опасный разворот на краю пропасти — не промахнулся! — журнал За рулем

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Опасный разворот на краю пропасти — не промахнулся!

Эти видео, снятые в Китае, из тех, что смотришь с замиранием сердца. Видимо, не переводятся на планете люди, которые не мыслят свою жизнь без риска.

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Представленное видео взорвало социальные сети, набрав миллионы просмотров в Twitter и Instagram. Водитель совершает опасный разворот на узкой горной дороге. В отдельные моменты казалось, что машина вот-вот сорвется с обрыва, но водитель сумел идеально выполнить разворот и уехал невредимым. Пользователи соцсетей восхитились его мастерством и смелостью.

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Однако, если разбираться поглубже, открывается немного другая история. Видео впервые было опубликовано на канале YouTube под названием DrivingSkill. Из заголовка понятно, что за рулем не любитель, а профессионал, демонстрирующий, как делать развороты на очень узкой дороге.

А вот и другое видео, снятое под иным углом.

На нем видно, что водитель, хотя и совершал опасный разворот, не был на краю обрыва, под этой дорогой была еще одна, «страховочная» дорога, которую тщательно скрывала камера. Впрочем, свалиться на нее тоже было бы опасно, хотя, конечно, не так, как упасть с обрыва. Поэтому водителю в любом случае — зачет!

Видео: YouTube

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