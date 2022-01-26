Обновлены два кроссовера Haval: началась их сборка в России

Кроссоверы Haval F7 и кросс-купе Haval F7x нового модельного года выпускают на заводе китайского бренда в Тульской области.

Haval F7 и кросс-купе Haval F7x 2022 модельного года теперь с новым дизайном переднего и заднего бамперов, а также новой контрастной решеткой радиатора, окрашенной в черный цвет. Новую форму получили противотуманные фары. В палитре цветов появился новый металлик — «магматический красный».

Линейка двигателей Haval F7 и F7x не изменилась и включает два четырехцилиндровых рядных бензиновых турбированных силовых агрегата с рабочим объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2 литра (190 л.с.).

Оба мотора агрегатируются роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением.

На долю моделей Haval F7 и F7x приходится почти 60% продаж в России. По сравнению с 2020 годом, в 2021-м продажи F7 увеличились на 83%, а F7x — на 134%, достигнув, соответственно, 12 386 и 10 336 экземпляров.

Обновленные автомобили поступят в салоны дилеров в феврале 2022 года.

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Российский завод Haval площадью 172 790 кв. м расположен на территории индустриального парка «Узловая» Тульской области и был открыт в июне 2019 года. С сентября 2021 года предприятие работает в две смены. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. В настоящее время здесь кроме кроссоверов этих двух моделей выпускают обновленный рамный внедорожник H9 и компактный городской кроссовер Jolion.