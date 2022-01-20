Haval Jolion из нашего парка: первая ржавчина и странный полный привод

Зима выявит все, что скрывалось в теплое время года. Вот что нового мы узнали о китайском кроссовере, который находится у нас на длительном тесте.

Haval Jolion, 1.5T (150 л. с.), Р7

Изготовитель — Хавейл Мотор Рус

Год выпуска — 2021

В эксплуатации «За рулем» — с октября 2021 года

Пробег на момент отчета — 6500 км

Полный привод не для дорог

Живой интерес вызывает полный привод Джолиона — как он настроен? Ведь четыре ведущих колеса на компактных китайских паркетниках встречаются нечасто. В теории всё должно быть неплохо, ведь в конструкции используется муфта BorgWarner (она же «пятый» Haldex) — агрегат известный, проверенный на многих других моделей. Но хорошего «железа» сейчас уже мало — нужен грамотный софт.

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В режимах Normal и Sport задние колеса подключаются с заметной задержкой — передние успевают изрядно побуксовать (даже на асфальте). Странные настройки! Тем более, что современная электроника умеет перебрасывать тягу назад фактически заранее.

В режиме Snow пробуксовки уже нет. Но не потому, что электронные мозги срабатывают шустрее. Просто они опять-таки секунду-две, что колеса буксуют в других режимах, душат двигатель. Жмешь на педаль газа, а реакции нет. И только потом Haval трогается... с ленцой.

В поворотах — опаснее. Задние колеса подключаются так, что корму кроссовера забрасывает, словно он заднеприводный. Режим Snow проблему решает, но, опять же, за счет вялости отклика на нажатие газа. Неудивительно, что на заснеженной трассе при перестроениях из одной прокатанной колеи в другую Jolion «нервничает».

Вывод: на бездорожье полноприводная трансмиссия Джолиона, конечно, поможет. Хотя и будет работать неидеально. А вот для дорожных условий ее надо перенастраивать — на заснеженных трассах автомобиль ведет себя неуверенно.

Ассистенты водителя не дремлют?

Каждая поездка на Джолионе начинается с отключения систем удержания в полосе, контроля дистанции до машины спереди и сканера мертвых зон. Они слишком ретивые, порой даже опасные. Адаптивный круиз-контроль (в нашей максимальной комплектации нет ни обычного, ни ограничителя скорости) паникерски тормозит в плавных дугах трасс. Так вот: зимой с ними стало легче. Но это не комплимент.

Дело в том, что радара у Джолиона нет. Системы активной безопасности получают информацию с камеры на ветровом стекле. В снег, дождь и слякоть она начинает хуже видеть, и автоматика блокирует работу ассистентов. И правильно делает. Вот только водителю об этом не всегда сообщает.

Бывает так, что едешь на «круизе», полагаясь на его адаптивность. А оказывается — он давно ничего не видит! И тормозить вслед за замедляющимся впереди автомобилем приходится водителю. Так и до аварии недалеко.

В ездовом режиме Snow «круиз» не включается. Логика понятна: на дороге скользко, и автоматика не гарантирует безопасности. Но пока водитель полностью несет ответственность за управление автомобилем, почему бы не пересмотреть алгоритмы управления.

Странный обогрев ветрового стекла

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С эффективностью обогрева у Джолиона проблем нет. Печка начинает через несколько минут дуть теплом. Руль, сиденья и ветровое стекло тоже быстро нагреваются.

А вот у обогрева ветрового стекла странный алгоритм работы. Оно греется только с момента запуска двигателя до вывода коробки из режима Р. Тронулся с места — обогрев выключился. И уже не включится, если перевести коробку обратно в парковочный режим. Придется глушить двигатель, включать и выключать сигнализацию и снова заводить мотор.

Кроме того, ассистенты завязаны на камеру, зона стекла которой от печки не прогревается (прикрыта кожухом со стороны салона). Или жди на месте, пока все стекло не оттает, либо работай скребком.

Перевел шайбу коробки из режима «паркинг» — обогрев лобового больше не включишь до следующего запуска мотора. Как-то нелогично.

Неужели ржавчина?

Еще при первой встрече с Джолионом меня смутило обилие хрома. Выглядит дорого, но готов ли он к встрече с нашими реагентами?

Но я и не думал, что дефекты вылезут спустя полтора месяца первой в жизни машины зимы! Появившиеся точки пока можно затереть. Но это не разводы от плохо смытого шампуня или соли, а порыжевшие сколы, которые ощущаются пальцем.

Если не хотите, чтобы ваш Jolion потерял внешний лоск, обработайте хромированные детали защитным составом. Тем более, что такие средства есть почти в каждом магазине и стоят недорого.

Точки на хроме рыжего цвета, и их немало: пока не криминал, но сигнал нехороший.

Неприкрытые пороги

На многих паркетниках двери прикрывают пороги. Последние благодаря этому остаются чистыми. У Джолиона двери сделаны по типично легковой схеме. Однако небольшой клиренс (165 мм по нашим замерам) и неширокие пороги не делают это проблемой: при входе-выходе о пороги не пачкаешься. Хотя допускаю, что водители небольшого роста с этой проблемой могут столкнуться.

Мелкие недоработки

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Незначительные, но досадные и запомнившиеся. Так, однажды в буквальном смысле на ровном месте вывалился из потолка и повис на проводах блок ЭРА-ГЛОНАСС.

Пару раз на комбинации приборов одновременно загорались ошибки сканера мертвых зон (он же горит при проблемах с парктроником) и ESP. И это при том, что никакой связи между системами нет. И так же синхронно гасли после перезапуска двигателя.

Из мелких недоработок поразило одновременное включение всех передних потолочных плафонов. Зажечь подсветку только для водителя или пассажира нельзя — кнопка одна. И когда пассажир хочет посветить себе, водителю в правый глаз тоже ударяет луч света. Вести машину становится неприятно, а в каких-то ситуациях даже опасно. Странно, ведь даже в бюджетных седанах В-класса давно реализовано раздельное включение ламп.

Блок ЭРА-ГЛОНАСС я быстро поставил на место. В прямом смысле. Но с чего он выпал?

Подводим итоги

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Haval Jolion AWD за 6500 км и четыре месяца отметился загоревшейся лампой Check engine (потребовалась замена датчика кислорода в системе выпуска), откровенной «сырой» настройкой электронных ассистентов, странными особенностями работы полного привода, обогрева лобового стекла и потолочного света, сбоями бесключевого доступа. Многовато для современной машины.

Впрочем, большую часть недоделок можно списать на детские болезни. Наш автомобиль был выпущен в числе первых, а потому «косяки» неизбежны. Важнее другое: насколько быстро Haval сможет устранить недочеты? Скоро узнаем.

Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».

Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна, убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Haval Jolion — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.



