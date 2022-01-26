Владелица легковушки решила научить водителя скорой, как нужно ездить

Полиция сработала оперативно: проверила видео и уже назначила наказание нарушительнице.

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Действие происходит во дворе одного из домов в Мытищах, сообщает Instagram-аккаунт «Мытищи Лайв». По словам очевидцев, владелица легкового авто 20 минут спорила с водителем скорой, перегородив машине дорогу и не давая проехать на вызов к больному.

«Ничего, что у меня скорая, это вообще не принципиально?» — пытался вразумить женщину водитель скорой. Но та не реагировала на его слова, кричала и вела себя агрессивно. В итоге роликом заинтересовалась полиция, которая легко установила всех участников инцидента.

«За непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 23-летняя местная жительница привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полиция все сделала правильно, но 20 минут перепалки могли стоить жизни пациенту, а между тем участники ссоры вполне могли договориться между собой. Женщина, скорее всего, просто побоялась сдавать назад. Сумерки, машины стоят в несколько рядов, двор практически не почищен, снежная каша, а под ней лед. Но, вместо того чтобы спокойно объяснить водителю скорой ситуацию, она кричит.

Вот что пишут в комментариях автолюбители, знакомые с ситуацией по уборке снега в Мытищах.

Juliarogdestvdnskaya: «А людьми обоим сторонам нельзя быть? Если б захотел и умел с людьми общаться, язык общий бы нашел. Если видит, что оппонент настроен воинственно, не стоит ни на кого наезжать, даже если он прав. Его задача доехать быстрей до больного и отвезти его в больницу, а тут стоят меряются своими габаритами... глупо все это... общий язык всегда можно найти...»

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Vladimir_arhproject: «Вообще тут задом по сугробам непросто ехать, учитывая что дама просто возможно опасается это делать и не факт что не снесла бы припаркованному авто какую ни будь часть кузова. Никого не оправдываю, но проще и быстрее было водителю скорой немного сдать назад, прижавшись к машинам, и они разъехались бы за одну минуту. По ПДД конечно дама виновата, а по факту спорно. Я бы пропустил даже не задаваясь вопросами приоритетности — смотря на то, кто имел бы на момент ситуации большую возможность прижаться к карману с парковкой, что бы разъехаться.»