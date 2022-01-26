Налог на роскошь для авто обновят: привяжут к мощности двигателя

Обновлением параметров налога занимаются Минпромторг, Минфин и ФНС.

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Ведомства обсуждают применение повышающих коэффициентов и прорабатывают вопрос по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от ряда параметров, в том числе года выпуска и мощности автомобиля.

«Минфином, ФНС и Минпромторгом концептуально согласован подход, при котором система повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога будет увязана с мощностью автомобиля и годом его выпуска, с отказом от учета ценового параметра автомобиля», — ответили на запрос «Российской газеты» в Минфине.

Корректировка должна сделать налог более справедливым и минимизировать возникающие с этим спорные ситуации.

В декабре Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценовой планки на автомобили, облагаемые налогом на роскошь, чтобы «была справедливость».

Действующий порог в 3 млн рублей был установлен еще в 2014 году, с тех пор средняя цена автомобиля увеличилась более чем на 80% и под налог на роскошь стали попадать модели Skoda и Hyundai, которые не являются роскошными, но некоторые их комплектации стоят больше трех миллионов рублей и были включены в список Минпромторга, который ведомство обновляет каждый год.

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По закону, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5–10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10–15 миллионов рублей и возрастом 10–20 лет. Сумма налога также зависит от региона и может существенно меняться.