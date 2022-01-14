АЕБ: порог «налога на роскошь» должен быть от 6 млн рублей

Рамки этого налога не пересматривались с момента его появления — с 2014 года.

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По данным «Автостата», в 2014 году средневзвешенная цена автомобиля составляла 1 001 600 рублей. В 2021 году она увеличилась более чем в два раза и составила 2 140 000 рублей. При этом под «налог на роскошь» попали совершенно нероскошные автомобили.

Как считает заместитель главы комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), управляющий директор Hyundai в СНГ Алексей Калицев порог налога должен быть увеличен как минимум в два раза — с нынешних 3 млн рублей до 6 млн.

«Если говорить про налог на роскошь и предельные цены — конечно, он давно не пересматривался. За это время серьезно цены выросли. Минимум в два раза нужно индексировать этот уровень»,- высказался Калицев на конференции АЕБ.

Под «налог на роскошь», появившийся в 2014 году, сегодня попадают 1389 моделей, в том числе такие обысные модели, как Honda Pilot, Toyota Highlander и Fortuner, Mazda CX-9, Subaru Outback, Volkswagen Teramont, Amarok и Multivan, а также Skoda Kodiaq. При цене от 3 до 5 млн рублей транспортный налог на них рассчитывается с применением коэффициента 1,1. К автомобилям стоимостью от 5 до 10 млн рублей применяется коэффициент 2, от 10 до 15 млн рублей — 3.

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Как сообщили в Минпромторге новые критерии «налога на роскошь» уже рассматриваются, но насколько будет сдвинут порог — пока неизвестно.

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