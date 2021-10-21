Минпромторг обновил список роскошных моделей. Туда попал Skoda Kodiaq

В обновленный перечень попали машины, которые, на первый взгляд, не ассоциируются с роскошной жизнью.

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Минпромторг обновил список моделей, формально попадающих под увеличенный транспортный налог — его пополнили 87 автомобилей. Когда налог на роскошь вводили, в этот список попадали автомобили, которые тогда стоили более 3 млн рублей. Теперь там нашлось место для Honda Pilot, и Toyota Highlander, и Mazda CX-9, Subaru Outback, трех моделей Volkswagen — Teramont, Amarok и Multivan. И даже Skoda Kodiaq.

Речь о «продвинутых» комплектациях: так, в список попали версии Kodiaq Scout (от 3 498 000 руб.), SportLine (от 3 776 000 руб.) и L&K (от 4 032 000 руб.) с двухлитровыми бензиновым или дизельным моторами. Однако роскошными эти машины будут оставаться всего год.

Напомним, повышенный транспортный налог должны платить владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн руб., коэффициент зависит от стоимости машины и года ее выпуска.

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Коэффициент равен 1,1 в случае, если стоимость автомобиля составляет от 3 млн до 5 млн рублей, а его возраст — не более 3 лет. За машину стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей и не старше 5 лет придется заплатить транспортный налог в 2 раза выше обычной ставки. За авто ценой от 10 млн до 15 млн рублей и возрастом до 10 лет, а также стоимость выше 15 млн рублей и возрастом не более 20 лет повышающий коэффициент составит 3 к обычной ставке налога.

Под налог на роскошь попадает уже каждая десятая машина.

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