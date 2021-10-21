Минпромторг обновил список роскошных моделей. Туда попал Skoda Kodiaq — журнал За рулем

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Минпромторг обновил список роскошных моделей. Туда попал Skoda Kodiaq

В обновленный перечень попали машины, которые, на первый взгляд, не ассоциируются с роскошной жизнью.

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Минпромторг обновил список моделей, формально попадающих под увеличенный транспортный налог — его пополнили 87 автомобилей. Когда налог на роскошь вводили, в этот список попадали автомобили, которые тогда стоили более 3 млн рублей. Теперь там нашлось место для Honda Pilot, и Toyota Highlander, и Mazda CX-9, Subaru Outback, трех моделей Volkswagen — Teramont, Amarok и Multivan. И даже Skoda Kodiaq.

Речь о «продвинутых» комплектациях: так, в список попали версии Kodiaq Scout (от 3 498 000 руб.), SportLine (от 3 776 000 руб.) и L&K (от 4 032 000 руб.) с двухлитровыми бензиновым или дизельным моторами. Однако роскошными эти машины будут оставаться всего год.

Минпромторг обновил список роскошных моделей. Туда попал Skoda Kodiaq

Напомним, повышенный транспортный налог должны платить владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн руб., коэффициент зависит от стоимости машины и года ее выпуска.

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Коэффициент равен 1,1 в случае, если стоимость автомобиля составляет от 3 млн до 5 млн рублей, а его возраст — не более 3 лет. За машину стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей и не старше 5 лет придется заплатить транспортный налог в 2 раза выше обычной ставки. За авто ценой от 10 млн до 15 млн рублей и возрастом до 10 лет, а также стоимость выше 15 млн рублей и возрастом не более 20 лет повышающий коэффициент составит 3 к обычной ставке налога.

Фото: Depositphotos

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