После публикаций экстерьера модели Renault решила представить салон нового кроссовера.

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Дизайн интерьера Austral выполнен в современном, ультрамодном стиле — отчетливо прослеживается несколько линий — передняя панель, центральная консоль и линии отделки дверных панелей.

В салоне множество отсеков для хранения, начиная с широкого выдвижного подлокотника, в котором есть удобная ниша. Консоль имеет две большие ниши для хранения и место под смартфон, а также индукционную зарядку, по желанию клиента. В совокупности объем мест для хранения в салоне нового Renault Austral составляет более 30 литров.

Чтобы добиться идеального эффекта кокона, крыша и стойки ветрового стекла отделаны специальной тканью особой выделки. Комфорту сидений также уделили особое внимание. Пассажирам сзади стало намного просторнее, потому что трансмиссионного туннеля больше нет. У Renault Austral выдвигающееся и складывающееся заднее сиденье, которое управляется кнопкой в багажнике. Сиденья созданы для общения: передние сужаются кверху, таким образом пассажирам спереди и сзади легче общаться.

Большой экран OpenR — центральный элемент в салоне. Общая площадь L-образного дисплея составляет 24,3 дюйма. На него удобно смотреть с разных точек, легко дотянуться, и с помощью него можно управлять практически всеми функциями автомобиля.

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В передней панели есть незаметные встроенные вертикальные вентиляционные отверстия, а рулевое колесо стало более квадратным и более плоским в центре, что обеспечивает водителю хороший обзор приборной панели.

Интерфейс Open R Link включает Android Auto и Apple CarPlay, а также имеет функцию поиска Google и карты Google. Экран Open R такой простой и интуитивный в использовании, как смартфон.

Напомним, модель Austral заменит Kadjar в линейке кроссоверов бренда и появится в продаже во второй половине года.