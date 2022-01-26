Ломай меня полностью: топ-5 городов с «тотальными» ДТП

Составлен рейтинг мест, где дорожные инциденты наиболее часто приводят к полному уничтожению автомобилей.

Стали известны города, в которых автомобили чаще всего разбивают полностью, без возможности последующего восстановления. Страховщики называют такие ДТП, приводящие к полной конструктивной гибели машины, «тоталями».

Прояснили географию «тоталей», составив печальный рейтинг российских населенных пунктов, эксперты компании «Согласие». По их подсчетам, на первое место попал Брянск — там частота «тоталей» (т.е. число «тотальных» убытков по каско, деленное на общее число полисов в городе) составила 1,72%.

Ненамного отстает Иркутск — там 1,57% всех ДТП заканчивается полным уничтожением машины. Замыкает тройку Вологда — 0,99%. В Топ-5 попали также Калуга (0,96%) и Самара (0,9%). Далее следуют Иваново (0,88%), Рязань (0,81%), Ставрополь (0,75%), Пермь (0,66%) и Кемерово (0,65%).

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Москва и Санкт-Петербург не вошли даже в топ-10 — частота «тоталей» в двух столицах, соответственно, 0,62% и 0,53%. И это неслучайно: специалисты усматривают взаимосвязь частоты тяжелых ДТП с качеством дорог, освещенностью, размером региона и числом крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам. Вместе с этим авторы исследования отмечают, что риск превышения скорости, а значит и вероятность серьезных ДТП, выше там, где качество дорог достаточно высокое и есть скоростные магистрали.

В топ-3 российских городов с самыми частыми ДТП попали Казань, Челябинск и Екатеринбург.

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Фото: АГН «Москва»