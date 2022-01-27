ГИБДД будет принимать граждан в МФЦ — журнал За рулем

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ГИБДД будет принимать граждан в МФЦ

Министерство внутренних дел разместило проект постановления с новыми правилами регистрации транспортных средств.

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Полиция намерена расширить практику взаимодействия с гражданами — инспекторы ГИБДД смогут принимать людей прямо в многофункциональных центрах (МФЦ) для регистрации транспортных средств или получения дубликатов документов.

Проект постановления правительства с новыми правилами МВД разместило на regulation.gov.ru.

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Регистрационные подразделения ГИБДД смогут работать с МФЦ после заключения «соглашения о взаимодействии» с местной полицией. На сегодняшний день участвовать в регистрации автомобиля могут только регистрационные подразделения и специализированные организации, то есть дилеры.

Этот же документ обязывает автовладельцев ставить машину на учет в течение десяти дней после приобретения.

В некоторых столичных МФЦ инспекторы уже принимают граждан, но в порядке эксперимента. Теперь этот эксперимент предлагают узаконить и распространить на все регионы.

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На сайте ГИБДД оговаривается, что услуга будет возможна при наличии в МФЦ рабочих мест (рабочего помещения) для сотрудников Госавтоинспекции.

В настоящее время проект постановления Правительства РФ проходит публичное обсуждение на Едином портале размещения проектов нормативных правовых актов, которое завершится 8 февраля.

Фото: Depositphotos

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