ДПС задержала блогера, размещавшего видеопровокации в соцсетях

Только в 2021 году он привлекался за нарушения ПДД 21 раз.

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Полиция взялась за блогеров-лихачей: личность молодого человека, который регулярно публиковал видеоролики с записью правонарушений, полиция установила в ходе мониторинга соцсетей.

Информацию о его передвижениях передали экипажам Дорожно-патрульной службы. В течение нескольких минут после этого его автомобиль ВАЗ-2107 остановили и молодого человека, который находился за рулем, задержали. Установлено, что в течение 2021 года он привлекался к административной ответственности 21 раз.

В сообщении МВД подчеркивалось, что блогер публично демонстрировал в интернете нарушения ПДД и создавал угрозу жизни и здоровью других людей, правда, имя его в сообщении не называлось. Однако СМИ быстро определили, о ком идет речь. Задержанный блогер — это Георгий Ерохин, а видео с нарушениями ПДД он выкладывал на своей странице в Instagram, где у него более полумиллиона подписчиков.

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Сейчас в отношении задержанного составлено семь административных материалов, в том числе за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, и за невыполнение водителем, не имеющим прав, требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Машину блогера поместили на спецстоянку, ее номера изъяли. Постановлением мирового судьи судебного участка № 206 района Дорогомилово города Москвы нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток.

С 10 января за регулярные опасные нарушения правил дорожного движения водителей стали наказывать жестче.

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Фото:МВД

Видео: YouTube

