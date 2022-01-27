У Volkswagen Touareg обновили комплектации

С января 2022 года в базовое оснащение Touareg (2022 м.г.) в версии Business R-Line входит пакет IQ.Light, который включает матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни, систему динамического управления дальним светом, светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота и омыватель фар.
Также для автомобиля в исполнении Business теперь за доплату предложат пакет IQ.Drive Плюс, в который входят ассистенты движения в пробке и на перекрестке, система автопилотирования, система удержания в полосе и ассистент аварийной остановки, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости, система мониторинга слепых зон и мультифункциональное рулевое колесо с обогревом и подрулевыми переключателями передач.
В исполнении Exclusive кроссовер оборудуется пакетом «Безопасность», в который вошли фронтальные и коленные подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки и шторки безопасности спереди и сзади.
Кроме того, теперь опционально на Touareg можно установить фаркоп с электроприводом и системой помощи при маневрировании с прицепом.
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