У Volkswagen Touareg обновили комплектации

На российском рынке флагман марки по-прежнему доступен с полным приводом и дизельным мотором.

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В России Touareg оснащается 3-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Модель представлена в двух комплектациях: Business (от 5 587 000 рублей) и Exclusive (от 6 204 100 рублей). Для каждого исполнения предлагается три стилевых направления: Atmosphere, Elegance и R-Line.

С января 2022 года в базовое оснащение Touareg (2022 м.г.) в версии Business R-Line входит пакет IQ.Light, который включает матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни, систему динамического управления дальним светом, светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота и омыватель фар.

Также для автомобиля в исполнении Business теперь за доплату предложат пакет IQ.Drive Плюс, в который входят ассистенты движения в пробке и на перекрестке, система автопилотирования, система удержания в полосе и ассистент аварийной остановки, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости, система мониторинга слепых зон и мультифункциональное рулевое колесо с обогревом и подрулевыми переключателями передач.

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В исполнении Exclusive кроссовер оборудуется пакетом «Безопасность», в который вошли фронтальные и коленные подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки и шторки безопасности спереди и сзади.

Кроме того, теперь опционально на Touareg можно установить фаркоп с электроприводом и системой помощи при маневрировании с прицепом.