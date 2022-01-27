В Приморье дикий кот забрался в машину и не хотел уходить (видео)

Жительнице Приморья пришлось задержаться, придя с работы на стоянку за собственным автомобилем.

Материалы по теме Собаки показали, как нужно переходить дорогу (видео)

Дело в том, что в элементах ходовой части расположился дикий кот, который не хотел уходить. Опубликованное видео не дает ответа на вопрос, как женщине удалось распознать кота, не начав движение, так что остается лишь порадоваться, что обстоятельства сложились именно так. Некоторое время владелица авто пробовала уговорить кота закончить посиделки, мотивируя это тем, что ей необходимо ехать домой.

«Котик, вылазь, ты уже погрелся. Я не могу тебя домой с собой взять — у меня дома курочки», — пыталась она подобрать аргументы в диалоге с котом. Однако зверь на уговоры не поддавался (а может быть, по-своему расценил сообщение о курочках) и автомобиля не покидал. Он соизволил уйти лишь через час — видимо, когда действительно достаточно согрелся.

В комментариях под видео разгорелись споры о том, что это за кот. Очевидно, это дикое животное из семейства кошачьих. Многие считают, что это камышовый кот, он же хаус. Однако, учитывая район и внешность зверя, более правдоподобной представляется версия о том, что это амурский лесной кот, северный подвид бенгальской кошки.

А вот в Индии одна обезьяна попала в беду, но ее героически спас таксист.

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Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»