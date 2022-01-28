Mitsubishi показала тизер недорогого кроссовера

В Европе ASX второго поколения ожидают в 2023 году.

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Тизер второго поколения Mitsubishi ASX.sk показан в ходе конференции, посвященной обновленной стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Этим изображением японский производитель анонсировал возвращение компактного кроссовера в Европу.

Почти через полтора года после ухода с европейских рынков (в июле 2020 года) новое поколение Mitsubishi ASX обещают представить в январе 2022 года. Это одна из самых успешных моделей Mitsubishi, с 2010 года (появление на рынке) ASX три раза обновляли, и теперь настала очередь нового поколения.

На первом тизерном изображении лишь очертания нового компактного внедорожника. Линии стали мягче, и передняя часть, кажется, тоже изменилась, но картинка такая, что особо ничего не видно.

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Mitsubishi уже подтвердила, что новый ASX будет доступен либо с подключаемым гибридным (PHEV), либо с чисто гибридным приводом (HEV). Более подробная информация о технических характеристиках пока не доступна.

ASX базируется на платформе CMF—B, и его будут выпускать на испанском заводе Renault в Вальядолиде. Поскольку ASX построен на той же платформе, что и Nissan Juke и Renault Captur, его силовая установка может быть такой же, как у Captur с общей мощностью 158 л.с. Мощность исходит от 1,6-литрового бензинового двигателя (92 л.с.), электродвигателя и высоковольтного стартер-генератора. Литий-ионный аккумулятор емкостью 9,8 кВт.ч обеспечивает кроссоверу запас хода до 50 километров на электротяге.

В Европе новый ASX ожидают весной 2023 года. О цене модели производитель пока молчит. В России кроссовер текущего поколения еще продается, цены стартуют от 1 872 000 рублей.



