Mitsubishi показала тизер недорогого кроссовера — журнал За рулем

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Mitsubishi показала тизер недорогого кроссовера

В Европе ASX второго поколения ожидают в 2023 году.

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Тизер второго поколения Mitsubishi ASX.sk показан в ходе конференции, посвященной обновленной стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Этим изображением японский производитель анонсировал возвращение компактного кроссовера в Европу.

Почти через полтора года после ухода с европейских рынков (в июле 2020 года) новое поколение Mitsubishi ASX обещают представить в январе 2022 года. Это одна из самых успешных моделей Mitsubishi, с 2010 года (появление на рынке) ASX три раза обновляли, и теперь настала очередь нового поколения.

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Mitsubishi показала тизер недорогого кроссовера

На первом тизерном изображении лишь очертания нового компактного внедорожника. Линии стали мягче, и передняя часть, кажется, тоже изменилась, но картинка такая, что особо ничего не видно.

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Mitsubishi уже подтвердила, что новый ASX будет доступен либо с подключаемым гибридным (PHEV), либо с чисто гибридным приводом (HEV). Более подробная информация о технических характеристиках пока не доступна.

ASX базируется на платформе CMFB, и его будут выпускать на испанском заводе Renault в Вальядолиде. Поскольку ASX построен на той же платформе, что и Nissan Juke и Renault Captur, его силовая установка может быть такой же, как у Captur с общей мощностью 158 л.с. Мощность исходит от 1,6-литрового бензинового двигателя (92 л.с.), электродвигателя и высоковольтного стартер-генератора. Литий-ионный аккумулятор емкостью 9,8 кВт.ч обеспечивает кроссоверу запас хода до 50 километров на электротяге.

В Европе новый ASX ожидают весной 2023 года. О цене модели производитель пока молчит. В России кроссовер текущего поколения еще продается, цены стартуют от 1 872 000 рублей.


Тизер: Mitsubishi

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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

Mitsubishi 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров ...

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