Война женщин с кроссовером за место на парковке: они победили!

Ситуация, когда кто-то пытается быстренько занять уже облюбованное место, знакома каждому водителю. Здесь же интерес вызывают участники конфликта.

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Мужчина, который искал место для парковки в торговом центре в Нанкине (Восточный Китай), увидел двух женщин, стоящих на свободном парковочном месте, чтобы «забронировать» его для своей подруги, которая должна была вот-вот подъехать.

Он дал задний ход и попытался выдавить их с парковки, однако женщины отказались двигаться с места и стали отчаянно спорить с наглецом.

Одна из них связалась с кем-то по мобильному телефону, говоря: «Неизвестный борется со мной за парковку! Он делает мне больно!» Ее подруга снимала борьбу на мобильный телефон.

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Водитель и его пассажир вышли из машины и стали ругаться с женщинами. В итоге в инцидент пришлось вмешаться работникам парковки. Для кроссовера подыскали другое свободное место — боевые тетушки победили.

В китайских соцсетях видео инцидента стало вирусным. Причем многие пользователи вступились именно за водителя кроссовера.