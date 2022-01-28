Война женщин с кроссовером за место на парковке: они победили!

Он дал задний ход и попытался выдавить их с парковки, однако женщины отказались двигаться с места и стали отчаянно спорить с наглецом.
Одна из них связалась с кем-то по мобильному телефону, говоря: «Неизвестный борется со мной за парковку! Он делает мне больно!» Ее подруга снимала борьбу на мобильный телефон.
Водитель и его пассажир вышли из машины и стали ругаться с женщинами. В итоге в инцидент пришлось вмешаться работникам парковки. Для кроссовера подыскали другое свободное место — боевые тетушки победили.
В китайских соцсетях видео инцидента стало вирусным. Причем многие пользователи вступились именно за водителя кроссовера.
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