Женщина превратила свою машину в «учительский фургон»

Преподавание во время пандемии совсем не простое дело для ряда педагогов, но одна учительница городской школы Рочестера нашла оригинальный выход.

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Келли Лалонд преподает иностранный язык в школе World of Inquiry № 58. Но с сентября она начала это делать с заднего сиденья автомобиля.

Детей отправили на карантин, а учителей обязали ходить на работу, так как школьный интернет должен использоваться, иначе школе грозит штраф. Если бы Келли занимала свое место в классе, ей бы пришлось пересекаться с другими учителями, что небезопасно, омикрон особо свирепствует в США, а у женщины грудной ребенок и она только-только вышла из декрета. Кроме того, ей пришлось бы ходить в маске даже при общении по Zoom, и это плохо, так как дети должны видеть ее артикуляцию.

Поэтому она решила превратить свою машину в «Учительский фургон», из которого она могла бы преподавать. она разложила одеяла, книги, подушки и даже фонари сзади, чтобы сделать салон уютным и интересным для учеников.

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«Большинство из нас потратили много собственных денег и времени на настройку наших удаленных офисов. Дома у меня есть два полноэкранных монитора и компьютер, а также надежный интернет. Но нас обязали пользоваться школьным интернетом», — говорит Лалонд.

Она добавляет, что переезд в машину сработал, потому что это позволило ученикам видеть ее лицо. Она ставит машину возле школы, и ее ноутбук автоматически подключается к школьному Wi-Fi.

Еще она говорит, что детей это очень веселит и, в конечном итоге, малышей «мало волнует, чему вы их учите, главное, как вы сможете вовлечь их в процесс».

Фото: twitter.com/kallypetersnews