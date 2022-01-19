Новая реальность: машина тонет, а водитель делает «себяшечку»

Гонять по замерзшей реке на автомобиле, пока не сформировался прочный лед, — затея не из разумных.

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Тем не менее, репортаж CTV News из Канады повествует о женщине — водителе желтого Scion, проезжающей мимо людей и детей на скорости около 60 км в час перед аварией. Произошло это примерно в 16:30 по местному времени 16 января в городе Манотик, примерно в 20 км к югу от Оттавы. На льду было достаточно людей: дети катались с горки, а рыбаки ловили рыбу недалеко от берега.

Лихачка гоняла по реке Ридо и в конце концов выехала на узкий участок с тонким льдом, лед треснул, и машина начала медленно уходить под воду. Водитель залезла на крышу и, пока люди решали, как ее спасти, начала делать селфи на машине... как она тонет.

В итоге местные жители спасли ее с помощью детского снегоката, веревки и смекалки, но на этом странная история не закончилась. Один из свидетелей утверждает, что «потерпевшая» сказала, что просто развлекалась и что «вероятно сделает это снова».

Согласно сообщению полиции, женщине, имя которой не называется, предъявлено обвинение в опасном вождении.