Водителю и штурману одного из автомобилей M-Sport Ford Puma Rally1 посчастливилось выжить в аварии на этапе WRC Монте-Карло.

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Авария произошла на узкой горной дороге. На снятых из кабины кадрах видно, как пилот Адриан Фурмо дрифтует в повороте и врезается в скалу на правой стороне дороги. Автомобиль отскакивает и переворачивается. На другом видео показан взгляд со стороны на то, как гоночный автомобиль улетает в ущелье через отбойник.

Глядя на эти кадры, сложно поверить, что авария — реальная, а не красивая заставка компьютерной игры. Но это так, авария действительно реальная, в которой, к счастью, никто не пострадал, включая пилота автомобиля и штурмана. Чрезвычайно прочный каркас пассажирского отсека выдержал.

Фото, видео: YouTube