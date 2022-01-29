Видео полета болида в пропасть — никто не пострадал — журнал За рулем

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Видео полета болида в пропасть — никто не пострадал

Водителю и штурману одного из автомобилей M-Sport Ford Puma Rally1 посчастливилось выжить в аварии на этапе WRC Монте-Карло.

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Авария произошла на узкой горной дороге. На снятых из кабины кадрах видно, как пилот Адриан Фурмо дрифтует в повороте и врезается в скалу на правой стороне дороги. Автомобиль отскакивает и переворачивается. На другом видео показан взгляд со стороны на то, как гоночный автомобиль улетает в ущелье через отбойник.

Глядя на эти кадры, сложно поверить, что авария — реальная, а не красивая заставка компьютерной игры. Но это так, авария действительно реальная, в которой, к счастью, никто не пострадал, включая пилота автомобиля и штурмана. Чрезвычайно прочный каркас пассажирского отсека выдержал.

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Фото, видео: YouTube

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